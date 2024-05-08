Взрывы, пожары и пострадавшие: последствия массированной атаки по Украине (фото)

В результате атаки по Украине есть пострадавшие, в числе которых ребенок

Утром 8 мая российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. Взрывы прогремели в нескольких городах и областях. "Телеграф" рассказывает, где были прилеты и какие есть повреждения.

В Киевской городской государственной администрации говорят, что россияне нанесли по столице ракетный удар, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все воздушные цели были уничтожены ПВО.

Начальник Киевской ОВА отметил, что ночью враг атаковал область камикадзе и крылатыми ракетами. Тревога в Киевской области продолжалась почти 4 часа. В области работали силы ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время произошло падение обломков в 4 районах области. В результате пострадали люди. Двух пострадавших – женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также в области произошло повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. От обломков один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждено.

Мэр Броваров в Киевской области в своем Telegram-канале написал, что в одном из населенных пунктов Броварского района произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в результате обстрелов. Повреждения получили два человека — женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей они были госпитализированы в Броварскую больницу.

Также ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными дронами типа "Shahed-131/136" и разными видами ракет.

"С вечера враг гатив по Никопольщине 5 раз. Обстреливал из артиллерии и избивал дронами-камикадзе. Попал по самому Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому общинам. Пострадал 42-летний мужчина. У него осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждены 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 2 авто, гараж, газопровод, линия электропередач", — говорится в сообщении.

Известно, что наши защитники неба сбили над областью 4 ракеты и 5 "Шахедов".

Атаковал враг этим утром и Запорожье. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сказал, что в ходе обстрела оккупанты попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушение. Предварительно, без пострадавших.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщает, что враг атакует объекты критической инфраструктуры и на Винничине есть прилет. Подробности пока устанавливаются.

В Полтавском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. После удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сказал, что ночью город оказался снова под ударами. По предварительной информации, оккупанты атаковали "Шахедами".

В Кировоградской ОВА отметили, что в результате вражеской ракетной атаки в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет. Разрушения предварительно претерпели 13 частных домов и почти три десятка гаражей.

Оперативное командование Вооружённых Сил Польши сообщило, что этим утром в воздушном пространстве работали польские и союзные самолеты.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, а DO RSZ на постоянной основе следит за ситуацией", — говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook рассказал, что врагом были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

"Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию. Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в полночь российские захватчики подняли самолеты стратегической авиации Ту-95МС. Также в небе были зафиксированы дроны-камикадзе и еще враг вывел в Черное море один ракетоноситель, снаряженный ракетами "Калибр".