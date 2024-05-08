Вибухи, пожежі та постраждалі: наслідки масованої атаки по Україні (фото)

Внаслідок атаки по Україні є постраждалі, серед яких дитина

Вранці 8 травня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Вибухи пролунали у кількох містах та областях. "Телеграф" розповідає, де були прильоти та які є пошкодження.

У Київській міській державній адміністрації кажуть, що росіяни завдали по столиці ракетного удару, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Усі повітряні цілі було знищено ППО.

Начальник Київської ОВА зазначив, що вночі ворог атакував область камікадзе та крилатими ракетами. Тривога на Київщині тривала майже 4 години. В області працювали сили ППО. Попадань до об’єктів житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас сталося падіння уламків у 4 районах області. Внаслідок цього постраждали люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доправили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Також в області сталося пошкодження ліній електромереж. В одному із сіл частково відсутня електроенергія. Від уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновано, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.

Мер Броварів на Київщині у своєму Telegram-каналі написав, що в одному з населених пунктів Броварського району сталося загоряння об’єкта цивільної інфраструктури внаслідок обстрілів. Пошкодження отримали дві особи – жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. У стресовому стані та з пошкодженням кінцівок вони були госпіталізовані до Броварської лікарні.

Також вночі ворог атакував Дніпропетровську область ударними дронами типу "Shahed-131/136" та різними видами ракет.

"З вечора ворог гатив по Нікопольщині 5 разів. Обстрілював з артилерії і бив дронами-камікадзе. Потрапив по самому Нікополю, Марганецькому та Червоногригорівському громадам. Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований у стані середньої важкості., 2 господарські будівлі, 2 авто, гараж, газопровід, лінія електропередач", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що наші захисники неба збили над областю 4 ракети та 5 "Шахедів".

Атакував ворог цього ранку і Запоріжжя. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров сказав, що в ході обстрілу окупанти потрапили об’єктами критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнація. Попередньо, без постраждалих.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє, що ворог атакує об’єкти критичної інфраструктури й на Вінниччині є приліт. Подробиці поки що встановлюються.

У Полтавському районі є влучення в об’єкт енергетичної інфраструктури. Після удару ворожого БПЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі сказав, що вночі місто опинилося знову під ударами. За попередньою інформацією, окупанти атакували "Шахедами".

У Кіровоградській ОВА зазначили, що внаслідок ворожої ракетної атаки в Олександрійському районі пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років. Руйнування попередньо зазнали 13 приватних будинків і майже три десятки гаражів.

Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило, що цього ранку в повітряному просторі працювали польські та союзні літаки.

"Усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені, а DO RSZ на постійній основі слідкує за ситуацією", — йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook розповів, що ворогом були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Економне використання електроенергії — внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання в ранкові та вечірні години", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що опівночі російські загарбники підняли літаки стратегічної авіації Ту-95МС. Також у небі було зафіксовано дрони-камікадзе і ще ворог вивів у Чорне море один ракетоносій, споряджений ракетами "Калібр".