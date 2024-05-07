Россияне подняли в воздух бомбардировщики Ту-95: возможна ракетная атака

Минимум три самолета поднялись в небо, цифра не окончательная

Российские террористы вечером 7 мая начали готовить очередную ракетную атаку по Украине. В частности, террористы подняли в небо самолеты стратегической авиации Ту-95МС, традиционно вылетевшие с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ – аэродрома, куда пока не достают Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает ряд мониторинговых каналов. Отмечается, что точная цель вылета бомбардировщиков не известна, но большие шансы на то, что это будет российская ракетная атака. Минимум три самолета уже в полете, но эта цифра не окончательная.

"В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 03:00-04:30", – отмечается в сообщении мониторинга.

Кроме того, в небе появились ударные беспилотники российских террористов – обычно их использование в большом количестве предшествует ракетным терактам россиян. Еще один неприятный момент – террористы вывели в Черное море один ракетоноситель, снаряженный ракетами "Калибр".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские террористы во время утренней ракетной атаки 27 апреля пытались поразить украинские объекты логистики и энергетики. Атакованы были Днепр, Стрый, Павлоград, Кривой Рог и отдельные населенные пункты в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины.

Кроме того, российские террористы после полуночи 27 апреля обстреляли Харьков баллистическими ракетами неустановленного типа. Обстрелы вели с территории временно контролируемой российским террористическим режимом Белгородской области.