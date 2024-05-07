Не такие уж и страшные? Стало известно, сколько выпущенных по Украине ракет из КНДР дали осечку

Специалисты пришли к интересному выводу

Россия использует для обстрелов городов Украины баллистические ракеты KN-2 производства КНДР, что ранее подтвердил отчет ООН. С декабря 2023 года по февраль 2024-го РФ запустила 50 таких ракет, из которых 21 сбилась с траектории и взорвалась в воздухе.

Найти обломки взорвавшихся авиаснарядов, не долетевших до целей, так и не удалось. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Россия начала использовать ракеты KN-2 с конца декабря 2023 года. По данным украинской разведки, КНДР поставила РФ 50 штук. Последние были использованы 27 февраля. Количество пусков совпадает с данными разведки о поставках ракет из КНДР.

Три из 50 ракет Россия запустила по Киеву и области. Другие она использовала для обстрелов Донетчины, Полтавщины, Харьковщины и Кировоградщины.

Для справки: твердотопливные тактические баллистические ракеты Hwasong-11/KN-23 производит Северная Корея (КНДР). По характеристикам они похожи на русский "Искандер-М", но с большей дальностью полета. В разных источниках этот показатель колеблется от 690 до 900 км, но не исключено, что этот параметр завышен, на что обращал внимание военный обозреватель Александр Коваленко. Боевая часть ракеты может быть унитарной, кассетной или ядерной.

Ранее "Телеграф" писал, что северокорейские ракеты опасны для некоторых областей Украины. Россия будет их использовать для одной главной цели.