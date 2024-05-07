Не такі вже й страшні? Стало відомо, скільки випущених по Україні ракет з КНДР дали осічку

Спеціалісти прийшли до цікавого висновку

Росія використовує для обстрілів міст України балістичні ракети KN-2 виробництва КНДР, що раніше підтвердив звіт ООН. З грудня 2023 року по лютий 2024-го РФ запустила 50 таких ракет, з яких 21 збилась з траєкторії та вибухнула в повітрі.

Знайти уламки авіаснарядів, які вибухнули не долетівши до цілей, так і не вдалось. Про це пише агентство Reuters з посиланням на Офіс генпрокурора України.

Росія почала застосовувати ракети KN-2 з кінця грудня 2023 року. За даними української розвідки, КНДР поставила РФ 50 штук. Останні були використані 27 лютого. Кількість пусків збігається з даними розвідки про постачання ракет з КНДР.

З 50 ракет три Росія запустила по Києву та області. Інші вона використала для обстрілів Донеччини, Полтавщини, Харківщини та Кіровоградщини.

Для довідки: твердопаливні тактичні балістичні ракети Hwasong-11 / KN-23 виробляє Північна Корея (КНДР). За характеристиками вони схожі на російський "Іскандер-М", але з більшою дальністю польоту. У різних джерелах цей показник коливається від 690 до 900 км, але не виключено, що цей параметр завищено, на що звертав увагу військовий оглядач Олександр Коваленко. Бойова частина ракети може бути унітарною, касетною чи навіть ядерною.

Раніше "Телеграф" писав, що північнокорейські ракети небезпечні для деяких областей України. Росія буде їх використовувати для однієї головної мети.