"Необходимо прямо сейчас": Зеленский обратился к партнерам из-за постоянных ракетных ударов по Украине

За эту неделю было более 380 обстрелов

Российские оккупанты за эту неделю совершили более 380 обстрелов наших городов и регионов. В частности, ударили по Одессе, из-за чего почти дотла сгорел дворец студентов Одесской юридической академии.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, каждый день во время войны наша страна подвергается террористическим обстрелам.

"Своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины, своевременная поставка оружия для наших воинов — это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни", — говорится в сообщении.

На этой неделе враг бил по всей Украине, но больше всего пострадали Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области.

"Ежедневный сознательный российский террор против людей, наших городов и сел можно остановить. У партнеров есть все необходимые системы, все необходимое оружие, чтобы Украина смогла защитить жизнь", — пишет президент.

Глава государства также поблагодарил всех лидеров и государства, понимающих, что оперативность в поставках и полнота реализации договоренностей – это то, что защищает не только украинцев, но и каждый народ, против которого может быть нацелен российский террор.

Напомним, что российские ракеты при ударе по Одессе вечером 1 мая попали в сортировочное депо и отделение "Новой почты". В результате атаки склад загорелся, уничтожены и повреждены посылки украинцев, которые были подготовлены к отправке и приняты на выдачу.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал о чем будут говорить на саммите мира в Швейцарии.