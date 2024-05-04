"Необхідно просто зараз": Зеленський звернувся до партнерів через постійні ракетні удари по Україні

За цей тиждень було понад 380 обстрілів

Російські окупанти за цей тиждень здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів. Зокрема, ударили по Одесі, через що майже вщент згорів палац студентів Одеської юридичної академії.

Про це написав президент України Володимир Зеленський. За його словами, кожного дня під час війни наша країна зазнає терористичних обстрілів.

"Вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя", — йдеться у повідомлені.

Цього тижня ворог бив по всій Україні, але найбільше постраждали Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області.

"Щоденний свідомий російський терор проти людей, наших міст і сіл можна зупинити. У партнерів є всі необхідні системи, вся необхідна зброя, щоб Україна змогла захистити життя", — пише президент.

Голова держави також подякував усім лідерам і державам, які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей – це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений російський терор.

Нагадаємо, що російські ракети під час удару по Одесі ввечері 1 травня вдарили у сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Внаслідок атаки склад загорівся, знищено та пошкоджено посилки українців, які були підготовлені до відправлення та прийняті на видачу.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів про, що говоритимуть на саміті миру у Швейцарії.