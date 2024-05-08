Київській області дісталося під час нічного обстрілу: як виглядає місце падіння уламків у Красилівці (ексклюзивні фото та відео)

Навіть уламки можуть стати причиною суттєвих руйнувань

Росіяни в ніч на 8 травня завдали масштабного удару по Україні з використанням дронів та ракет. Зокрема, дісталося і Київській області.

Так у Красилівці, що у Броварському районі, уламки впали на житловий будинок, через що двоє людей отримали поранення. На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який поділився знімками та відеозаписом руйнувань.

У момент падіння уламків у будівлі перебувала 62-річна жінка та її 34-річний син. Вони отримали поранення та були госпіталізовані.

Красилівка

Як повідомлялося раніше, вранці 8 травня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Вибухи пролунали у кількох містах та областях.

У Київській міській державній адміністрації кажуть, що росіяни завдали по столиці ракетного удару, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Усі повітряні цілі було знищено ППО.

Загалом у ніч на 8 травня росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Їхніми цілями в основному стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", ворог із території Саратовської області запустив ракети Х-101/555 у Львівській області. Вони подолали близько 1830 км. На Львівщині працювала ППО, пролунали вибухи.