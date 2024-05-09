Ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами: де чули вибухи та які наслідки (карта)

Дрони запустили із мису Чауда – Крим

У четвер, 9 травня, російські терористи атакували південь України безпілотниками типу "Шахед". Вибухи лунали на Одещині та Миколаївщині.

Тривогу в Одеській області оголосили після опівночі. Спочатку місцеві пабліки писали, що дрони тримають курс на Затоку, згодом повідомили про рух БПЛА на Одесу.

За інформацією Телеграм-каналу "Думская", гучно також було в Чорноморську і в Одеському районі. Там працювала ППО.

Відбій тривоги у регіоні оголосили о 2:16.

Атака на Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про атаку безпілотників. За його словами, внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 136/131" частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.

"Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м., на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Звіт про атаку від Повітряних Сил

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що РФ атакувала південь України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині", — зазначив Олещук.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи обстріляли житловий район Харкова. В мережі писали, що прильоти відбулися на території освітньої установи.