Росіяни завдали удару по Харківу: після прильотів горять будинки (фото, відео)

Під удар терористів потрапила житлова забудова

Російські терористи в ніч на 10 травня вдарили по Харкову балістичними ракетами, попередньо – С-300 з території тимчасово контрольованої терористичним режимом Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждала одна людина.

Про атаку терористів повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За їхніми даними, внаслідок удару почалася пожежа у приватному будинку.

"Удар прийшовся по району житлової забудови — маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках. Щодо постраждалих — уточнюємо", – написав Терехов.

За словами Синєгубова, у Харкові внаслідок влучання постраждала одна людина. Також терористи вдарили по Дергачах, там теж прилетіло у житловий приватний будинок.

"На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки", – написав він.

Нагадаємо, що останнім часом російські терористи регулярно обстрілюють Харків. Так, наприклад, на Великдень окупанти вдарили по житловому району, поранивши майже два десятки мирних жителів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 5 травня, ворог ударив по житловій забудові КАБами (коригованими авіабомбами). Кількість постраждалих станом на ранок 6 травня зросла до 16 осіб (спочатку повідомлялося про 10 поранених).