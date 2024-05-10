Нічний удар по Україні: усі "шахеди" збито, але у Харкові є постраждалі після прильоту (фото)

Щодня ворог б’є по мирних містах та селах нашої країни

У ніч проти п’ятниці, 10 травня, росіяни атакували Україну ракетами та шахедами. Вони запустили по нашій країні 10 ударних безпілотників, і всі вони були знищені силами протиповітряної оборони.

"У ніч на 10 травня 2024 р. противник застосував десять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської обл. у напрямку Харківщини", — повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Генерал-лейтенант додав, що підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України під час бойової роботи знищили усі 10 ворожих безпілотників. Це сталося у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Проте внаслідок російського ракетного удару по Харкову спалахнула пожежа у трьох приватних будинках. За попередніми даними, пошкодження зазнали 12 приватних житлових будинків, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"Постраждали двоє людей: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес. Скрізь – виключно цивільна інфраструктура та житловий район!", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 травня безпілотники атакували НПЗ у Калузької області. Там спалахнула пожежа.