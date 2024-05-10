Росія планує посилення атак на фронті: скільки ще часу доведеться це терпіти

Росіяни будуть намагатися захопити більше території

Західна розвідка вважає, що російські терористи найближчим часом будуть посилювати наземні атаки на фронті та повітряні теракти проти українських міст та інфраструктури, намагаючись витиснути максимум з "вікна можливостей", яке існує до прибуття допомоги від США в Україну. Терористи хочуть захопити максимум можливої території, перш ніж ЗСУ отримають озброєння та боєприпаси.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела у розвідці та уряді США. Зокрема джерело сказало виданню, що є час між оголошенням про військову допомогу та її прибуттям до України.

Саме цей час Росія буде намагатися використати максимально. Джерело різко розкритикувало бездіяльність західних країн, в тому числі США, зазначивши, що зволікання вже стали причиною втрат на фронті. Зараз головне завдання для України – максимально утримати лінію оборони.

"Західні та українські посадовці вважають, що найближча загроза посилення атак РФ пов'язана з планами Росії здійснити масштабний наступ "на початку літа". У цьому контексті вони згадують продовження Росією часткової мобілізації… Протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому східному фронту, просуваючись до трьох ключових точок: військового вузла Покровська на захід від Авдіївки; стратегічних висот міста Часів Яр поблизу Бахмута і Курахового на південному сході", – резюмує видання.

За зведеннями Генштабу на ранок 9 травня, на Бахмутському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ 26 разів. Усього за добу відбулось 146 бойових зіткнень. Найбільше ― під Авдіївкою.

Ворог хоче захопити Часів Яр до того, як українська армія отримає допомогу від Заходу. Тому на цей напрямок росіяни перекидають додаткові резерви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ГУР оцінило ймовірність падіння Часового Яру. Ситуація на цьому відтинку залежить від декількох чинників.