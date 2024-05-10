Безсилля, ганьба та пусті погрози: в західних ЗМІ оцінили "парад" росіян на 9 травня

Росіяни намагалися залякати світ, демонструючи на параді свої тактичні та стратегічні ракетні комплекси

Російський терористичний режим вже другий рік підряд проводить досить "скромний" військовий парад на честь 9 травня на Червоній площі у Москві. До війни терористи проводили паради, щоб продемонструвати свою силу та похизуватися озброєнням, але цього року було дуже мало техніки, а танк був тільки один – дуже старий Т-34 часів Другої світової війни.

Про це пише видання Business Insider. Відзначається, що цей парад був ще ганебніший за той, який російські окупанти проводили у Москві минулого року.

"Відсутність сучасних танків на військовому параді якоюсь мірою відображає війну Росії в Україні, про яку "президент" Росії Володимир Путін говорив під час заходу, вихваляючи героїв "спеціальної військової операції". Попри те, що Росії вдалося помітно відновити свою військову міць до рівня, який вона мала на початку вторгнення в Україну, вона також втратила тисячі танків і багато бронетехніки в Україні через протитанкові ракети, міни та безпілотники", – сказано у статті.

Росія вже втратила понад 3000 танків з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тільки за останній місяць на полі бою в Донецькій області згоріли десятки танків – як більш нових Т-72, Т-80 і Т-90, так і стародавніх реліктів сталінської епохи Т-54, Т-55 та Т-62. Останні стають на озброєння росіян, оскільки потрібно якось компенсувати втрати. Водночас свій новий "аналоговнєтний" танк Т-14 росіяни вже багато років не можуть поставити на озброєння.

Окрім того, Росія нажахана українськими безпілотниками. Під час параду були помічені групи солдатів з переносними "глушилками" та антидроновими рушницями, які в теорії повинні були захищати парад від можливої атаки.

Російські терористи намагалися замість танків та бронетехніки залякати західні країни, демонструючи на параді протикорабельні, тактичні та стратегічні мобільні ракетні комплекси – "Іскандер", "Бал", "Бастіон", "Ярс" та інші. Це було очікувано, враховуючи регулярні погрози терористів застосувати ядерну зброю. Але зараз це виглядало черговими пустими погрозами терористів – оскільки навряд чи РФ дійсно зможе застосувати свої ядерні ракети.

Нагадаємо, що сьогодні на параді в Москві 98-річному ветерану не дали води. Попри те, що чоловік дуже просив і ледь не сконав, йому відмовилися її принести, аби не псувати картину. Додамо, що відео з парадами у різних регіонах рф і у Москві також подивився радник міністра оборони України, який зробив певні цікаві висновки з побаченого.