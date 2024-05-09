Другий рік поспіль: Росія викочує на парад лише 80-річний танк, що то за бойова машина (фото)

Інші машини були колісні, а не гусеничні

На параді з нагоди 9 травня у Росії брав участь один 80-річний танк Т-34. Усього Червоною площею пройшла 61 одиниця техніки.

При цьому минулого року на параді вперше не було танків, крім того, ж Т-34. Тоді це пов’язували із втратами ЗС РФ в Україні. Про це пише BILD.

Цього року ситуація аналогічна. Проходження музейної техніки почалося із танка Т-34. Інші машини були колісні, а не гусеничні.

Зазначається, що на параді була 61 одиниця бронетехніки. У тому числі: "Тигр-М", "ВПК-Урал" та КАМАЗ, БТР на платформі "Бумеранг", ракетні комплекси "Іскандер-М", ЗРК С-400, стратегічний ракетний комплекс "Ярс".

"Сьогодні воїни-ракетники своїми раптовими та потужними ударами завдають непоправної шкоди противнику в зоні СВО", — сказав ведучий церемонії.

Після цього в небі пролетіли Су-30, МіГ-29 та Су-25.

Танк Т-34 — що про що відомо

Це радянський середній танк, що випускався серійно з 1940 року. Протягом 1942-1947 років — основний танк РСЧА і ЗС СРСР. До першої половини 1944 року, до вступу до армії його модифікації Т-34-85. До цього часу збереглася велика кількість цих танків різних модифікацій як пам’яток і музейних експонатів.

Класифікація – середній танк;

Бойова маса — т 26,5-30,9;

Екіпаж — 4;

Калібр та марка гармати — 76-мм гармата Л-11, 76-мм гармата Ф-34;

Тип гармати — нарізна;

Довжина ствола, калібрів — 30,5 (Л-11) 41,5 (Ф-34);

Боєкомплект гармати — 77 (Л-11), 100 (Ф-34);

Швидкість по шосе — 54 км/год;

Швидкість по пересіченій місцевості – 36 км/год.

Раніше ця техніка визнавалася як один із найкращих танків Другої світової війни, оскільки при його створенні вдалося знайти оптимальне співвідношення між основними бойовими, тактичними, захисними, експлуатаційними, ходовими та технологічними характеристиками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні 9 травня у Росії в Парку Перемоги на Поклонній горі зробили виставку "трофейної" західної техніки, яку російські окупанти захопили на фронті.