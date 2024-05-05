Цинічно, брехливо та жалюгідно: в західних ЗМІ прокоментували путінську "виставку трофеїв" у Москві

Ватажок російських терористів намагається провести паралель між нацистами часів Другої світової війни та Україною з її партнерами

Російський диктатор Володимир Путін до сакрального російського "дня Побєди" 9 травня організував у Москві виставку західної техніки, яку вдалося захопити російським терористам в Україні. Понад 30 одиниць переважно розбитої та знищеної техніки виробництва західних країн виставили на Червоній площі у Москві – і це просто жалюгідне видовище.

Американське видання Washington Post вважає, що ця виставка надсилає західним країнам сигнал від Кремля – мовляв, допомога Україні не змінить перебіг війни. Окрім того, зазначає видання, таким чином ватажок російських терористів намагається провести паралель між нацистами часів Другої світової війни та Україною з її партнерами.

"Росія організувала місячну виставку трофейної військової техніки з війни в Україні з повідомленням, що, навіть коли вона бореться з усім "колективним Заходом", перемога неминуча. Путін намагається прирівняти лідерів України до нацистів Другої світової війни та зобразити Росію як націю, яка рятує світ своєю "спеціальною військовою операцією", – сказано у публікації.

З цією думкою погоджується британське видання BBC. Кремль, пишуть журналісти, відкрито намагається експлуатувати пропагандистські наративи, проводячи паралелі між війною СРСР проти Третього Рейху та виставляючи Росію "жертвою нападу". Також він намагається демонізувати Захід у свідомості росіян. Все це виглядає цинічно, оскільки справжніми нацистами та терористами є якраз росіяни.

Окрім того, виставку прокоментували західні оглядачі. Вони зазначають майже в один голос, що спроби диктатора Путіна виставити терористичну Росію "жертвою нападу", як СРСР, а західні країни та Україну – аналогом Третього Рейху, є цинічними, брехливими, жалюгідними та демонструють лише хвору уяву ватажка терористів. Втім, тисячі росіян прийшли на виставку, тож хворі фантазії диктатора поширюються на російське населення, яке охоче приймає їх.

"Припиніть казати, що це "війна Путіна". На жаль, це війна Росії", – написав оглядач російсько-української війни Алекс Кокчаров у соцмережі Х.

А військовий оглядач зі Сполучених Штатів, полковник ВПС США у відставці Джеффрі Фішер, навів аналогію із зовсім іншим парадом та виставкою на Червоній площі – не у 1945 році, а 1 травня 1941 року. Коли радянський режим приймав на параді своїх… союзників з Третього Рейху.

"В Європі війна, тисячі загиблих, мільйони зруйнованих будинків. На Красній площі парад приймає Сталін. Союзники з Третього рейху запрошені як гості", – нагадав він.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві у Парку Перемоги на Поклонній горі розгорнули виставку трофейного озброєння та техніки, зокрема західного, яке російські окупанти захопили під час війни в Україні. Це лише жалюгідна подоба наших "парадів", що проходили у 2022-2023 роках.