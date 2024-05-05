Цинично, лживо и жалко: в западных СМИ прокомментировали путинскую "выставку трофеев" в Москве

Главарь российских террористов пытается провести параллель между нацистами времен Второй мировой войны и Украиной с ее партнерами

Российский диктатор Владимир Путин к сакральному российскому "дню Победы" 9 мая организовал в Москве выставку западной техники, которую удалось захватить российским террористам в Украине. Более 30 единиц преимущественно разбитой и уничтоженной техники производства западных стран выставили на Красной площади в Москве – и это просто жалкое зрелище.

Американское издание Washington Post считает, что эта выставка посылает западным странам сигнал от Кремля – мол, помощь Украине не изменит ход войны. Кроме того, отмечает издание, таким образом, главарь российских террористов пытается провести параллель между нацистами времен Второй мировой войны и Украиной с ее партнерами.

"Россия организовала месячную выставку трофейной военной техники из войны в Украине с сообщением, что, даже когда она борется со всем "коллективным Западом", победа неизбежна. Путин пытается приравнять лидеров Украины к нацистам Второй мировой войны и изобразить Россию как нацию, которая спасает мир своей "специальной военной операцией", – говорится в публикации.

С этим мнением соглашается британское издание BBC. Кремль, пишут журналисты, открыто пытается эксплуатировать пропагандистские нарративы, проводя параллели между войной СССР против Третьего Рейха и выставляя Россию "жертвой нападения". Также он пытается демонизировать Запад в сознании россиян. Все это выглядит цинично, поскольку настоящими нацистами и террористами являются именно россияне.

Кроме того, выставку прокомментировали западные обозреватели. Они отмечают почти в один голос, что попытки диктатора Путина выставить террористическую Россию "жертвой нападения", как СССР, а западные страны и Украину – аналогом Третьего Рейха, циничны, лживы, жалки и демонстрируют лишь больное воображение главаря террористов. Впрочем, тысячи россиян пришли на выставку, поэтому больные фантазии диктатора распространяются на охотно принимающее их российское население.

"Прекратите говорить, что это "война Путина". К сожалению, это война России", – написал обозреватель российско-украинской войны Алекс Кокчаров в соцсети Х.

Военный обозреватель из Соединенных Штатов, полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер, привел аналогию с совсем другим парадом и выставкой на Красной площади – не в 1945 году, а 1 мая 1941 года. Когда советский режим принимал на параде… своих союзников из Третьего Рейха.

"В Европе война, тысячи погибших, миллионы разрушенных домов. На Красной площади парад принимает Сталин. Союзники из Третьего рейха приглашены как гости", – напомнил он.

Напомним, в столице России Москве в Парке Победы на Поклонной горе развернули выставку трофейного вооружения и техники, в частности, западного, которое российские оккупанты захватили во время войны в Украине. Это лишь жалкое подобие наших "парадов", проходивших в 2022-2023 годах.