Жалкое подобие и позор: украинские военные эксперты оценили выставку трофейной техники в РФ

Целей у этого перформанса может быть две

В столице России Москве в Парке Победы на Поклонной горе развернут выставку трофейного вооружения и техники, в том числе западной, которую российские оккупанты захватили во время войны в Украине. Это лишь жалкое подобие наших "парадов", которые проходили в 2022-2023 годах.

Такое мнение в своем Telegram-канале сказал украинский журналист и блогер Алексей Копытько. Он подчеркнул, что основные цели этого мероприятия — поднять боевой духа россиян или послать сигнал западу, что якобы переданная техника будет захвачена.

"Если второе – однозначно мимо. За 2 года применения западных вооружений украинские военные доказали, что обращаются максимально ответственно. Потери и захваты трофеев на такой войне неизбежны. Сама РФ занимает первые места по поставкам оружия украинской армии. По танкам – точно донор №1. Возможные потери изначально берутся в расчёт", — написал Копытько.

Он добавил, что подобные эпизоды потери техники, которых можно было избежать, действительно случались. Однако речь не идет о большом количестве.

"Как отреагирует роснарод – загадка. В этом году много российской техники выставят в субъектах федерации. Не на фронт же её везти, чтоб фпвишками сожгли?! Целее будет", — подытожил журналист.

В свою очередь Александр Коваленко отмечает, что россияне радостно выставляют на показ едва ли не полностью сгоревшую технику. Речь идет о M1A1 Abrams. При этом он находит странным, что они не сломали ему пушку, что придало бы танку более "жалкий" вид по задумке автором этого перформанса.

"Чуть ранее они таким образом сломали пушку и стабилизатор у Leopard-2A6, при том, что сам механизм работал. Ну, как механизм…У Leopard-2A6 стабилизатор имеет электрический привод и питекантропы попросту не смогли им воспользоваться, поскольку не знают в принципе, что это и как работает. Пушку вполне можно было опустить не ломая, но они просто не знали как", — пишет он.

Коваленко предположил, что поскольку вчера этот позор получил широкую огласку, россияне решили не трогать этот танк. При этом сами они, вероятнее всего, попробуют изучить эту технику, хоть и изучать там уже почти нечего.

"Яркий пример того, как нация, так и не выбравшаяся из средневековья, получает доступ к современной трофейной технике… Скопируют технологии, говорите? Им бы при этом копировании самим не самоубицца в процессе", — подытожил Коваленко.

Отметим, что в Москве организовали выставку трофейной техники, которую на фронте удалось захватить российским оккупантам. В целом будет представлено более 30 образцов производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Будут показаны танк Leopard, боевая машина пехоты Marder, американскую боевая машина пехоты (БМП) Bradley, БМП CV90, боевая бронированная машина АМХ-10RC и другое. Выставка будет продолжаться на протяжении месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России подожгли музей так называемой "СВО". Там была представлены предметы военного быта, "трофеи", предметы, привезенные с Донбасса, а также многое другое.