Цілей цього перформансу може бути дві

У столиці Росії Москві у Парку Перемоги на Поклонній горі розгорнуть виставку трофейного озброєння та техніки, зокрема західного, яке російські окупанти захопили під час війни в Україні. Це лише жалюгідна подоба наших "парадів", що проходили у 2022-2023 роках.

Таку думку у своєму Telegram-каналі сказав український журналіст та блогер Олексій Копитько. Він наголосив, що основні цілі цього заходу — підняти бойовий дух росіян чи надіслати сигнал заходу, що нібито передана техніка буде захоплена.

"Якщо друге — однозначно повз. За 2 роки застосування західних озброєнь українські військові довели, що звертаються максимально відповідально. Втрати й захоплення трофеїв на такій війні неминучі. Сама РФ займає перші місця з постачання зброї української армії. По танках — точно донор №1. Можливі втрати спочатку беруться до уваги", — написав Копитько.

Він додав, що подібні епізоди втрати техніки, яких можна було уникнути, справді траплялися. Проте не йдеться про велику кількість.

"Як відреагує народ — загадка. Цього року багато російської техніки виставлять у суб’єктах федерації. Не на фронт її везти, щоб фпвішками спалили?! Ціліше буде", — підсумував журналіст.

Своєю чергою Олександр Коваленко зазначає, що росіяни радісно виставляють на показ чи не повністю згорілу техніку. Йдеться про M1A1 Abrams. При цьому він вважає дивним, що вони не зламали йому гармату, що додало б танку більш "жалюгідний" вигляд за задумом автором цього перформансу.

"Тільки раніше вони таким чином зламали гармату та стабілізатор у Leopard-2A6, при тому, що сам механізм працював. Ну, як механізм… У Leopard-2A6 стабілізатор має електричний привід і пітекантропи просто не змогли ним скористатися, оскільки не знають у принципі, що це і як працює. Гармату цілком можна було опустити не ламаючи, але вони просто не знали як", — пише він.

Коваленко припустив, що оскільки вчора ця ганьба набула широкого розголосу, росіяни вирішили не чіпати цей танк. При цьому самі вони, найімовірніше, спробують вивчити цю техніку, хоч і вивчати там майже нічого.

"Яскравий приклад того, як нація, яка так і не вибралася із середньовіччя, отримує доступ до сучасної трофейної техніки… Скопіюють технології, кажете? Їм би при цьому копіюванні самим не самоубицца у процесі", — підсумував Коваленко.

Зазначимо, що у Москві організували виставку трофейної техніки, яку на фронті вдалося захопити російським окупантам. Загалом буде представлено понад 30 зразків виробництва США, Великобританії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції, Чехословаччини, ПАР, Фінляндії, Австралії, Австрії та України. Буде показано танк Leopard, бойова машина піхоти Marder, американська бойова машина піхоти (БМП) Bradley, БМП CV90, бойова броньована машина АМХ-10RC та інше. Виставка триватиме протягом місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії підпалили музей так званої "СВО". Там було представлено предмети військового побуту, "трофеї", предмети, привезені з Донбасу, а також багато іншого.