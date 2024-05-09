Кремлівський парад на екранах Одеси: російські хакери зламали кілька каналів (відео)

На популярних українських каналах зранку "крутять" ворожий контент

Зранку у четвер, 9 травня 2024 року, на телебаченні в Одесі та області почали показувати трансляцію з параду на Червоній площі у Москві (Росія). Російські хакери зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер".

У місцевих Telegram-каналах поширювали відео записів екранів телебачення. Інформацію про хакерську атаку підтвердили у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє "Детектор медіа".

Фахівці уже працюють над її відбиттям. Українські провайдери переходять на IPTV-сигнал (технологія цифрового телебачення, яка передає сигнал по протоколу IP).

В Одесі та області показують трансляцію з параду на Червоній площі у Москві

Для довідки: Українська медіагрупа StarLightMedia була створена у 2009 році. Вона включає багато популярних телеканалів: "СТБ", "Новий канал", "ICTV", "ICTV2", "ICTV Серіали", "ОЦЕ ТБ", "Твій серіал", "M1" та "M2".

Хакери також зламали "Інтер". Цей телеканал вважається проросійським, офіційно належить ТОВ "Український медіа-проєкт".

Нагадаємо, російські хакери атакували українське телебачення зранку 28 березня. На каналах показували новини РФ.

Українські хакери гідно відповідають ворогу. У квітні група BLACKJACK атакувала московське підприємство критичної інфраструктури, яке відповідає зокрема за експлуатацію підземних водопровідних труб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські хакери завдали Росії збитків на мільярди доларів. Вони зламали понад 100 важливих сайтів.