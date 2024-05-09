Кремлевский парад на экранах Одессы: российские хакеры сломали несколько каналов (видео)

На популярных украинских каналах с утра "крутят" враждебный контент

Утром в четверг, 9 мая 2024 года, по телевидению в Одессе и области начали показывать трансляцию с парада на Красной площади в Москве (Россия). Российские хакеры сломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер".

В местных Telegram-каналах распространялись видеозаписи экранов телевидения. Информацию о хакерской атаке подтвердили в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, сообщает "Детектор медиа".

Специалисты уже работают над ее отражением. Украинские провайдеры переходят на IPTV-сигнал (технология цифрового телевидения, передающая сигнал по протоколу IP).

В Одессе и области показывают трансляцию с парада на Красной площади в Москве

Для справки: украинская медиагруппа StarLightMedia была создана в 2009 году. Она включает в себя многие популярные телеканалы: "СТБ", "Новый канал", "ICTV", "ICTV2", "ICTV Сериалы", "ОЦЕ ТБ", "Твой сериал", "M1" и "M2".

Хакеры также сломали "Интер". Этот телеканал считается пророссийским, официально принадлежит ООО "Украинский медиа-проект".

Напомним, также российские хакеры атаковали украинское телевидение утром 28 марта. По каналам показывали новости РФ.

Украинские хакеры достойно отвечают врагу. В апреле группа BLACKJACK атаковала московское предприятие критической инфраструктуры, отвечающее, в частности, за эксплуатацию подземных водопроводных труб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские хакеры нанесли России ущерб в миллиарды долларов. Они сломали более 100 важных сайтов.