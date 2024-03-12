Украинские хакеры провели дерзкую атаку на РФ: уничтожены сотни терабайт данных

Атакованы сразу несколько объектов в РФ

Хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели массированную атаку на Россию. Они положили веб-инфраструктуру многострадального Афипского НПЗ (Краснодарский край РФ), который в прошлом году атаковали БпЛА. Также был атакован сайт администрации Брянского района. Об этом "Телеграфу" рассказали источники в ГУР.

По Афипскому нефтезаводу:

Была полностью удалена внутренняя инфраструктура включая серверы, базу данных, ip-телефонию и домен. В целом было удалено более 700 терабайт данных. Веб-сайт также был полностью удален. Теперь, если попытаться перейти на него, то можно увидеть лишь объявление о продаже домена.

По администрации администрации Брянского района РФ:

Выведена из строя внутренняя инфраструктура, уничтожены резервные копии и серверы с данным общим объемом 9,4 Тб. Источники отмечают, что сам веб-сайт работает (проводят восстановление) но инфраструктура уничтожена.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры украли переписку Путина с главой Госдумы.