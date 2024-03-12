Українські хакери провели зухвалу атаку на РФ: знищено сотні терабайт даних

Атаковані відразу кілька об’єктів у РФ

Українські хакери провели масовану атаку на Росію. Вони поклали веб-інфраструктуру багатостраждального Афіпського НПЗ (Краснодарський край РФ), який торік атакували БПЛА. Також атакували сайт адміністрації Брянського району. Про це "Телеграфу" розповіли джерела в ГУР.

По Афіпському нафтозаводу:

Була повністю видалена внутрішня інфраструктура, включаючи сервери, базу даних, ip-телефонію та домен. Загалом було видалено понад 700 терабайт даних. Веб-сайт також був повністю видалений. Тепер, якщо спробувати перейти на нього, можна побачити лише оголошення про продаж домену.

По адміністрації адміністрації Брянського району РФ:

Виведено з ладу внутрішню інфраструктуру, знищено резервні копії та сервери з цим загальним обсягом 9,4 Тб. Джерела зазначають, що сам веб-сайт працює (проводять відновлення), але інфраструктура знищена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакери вкрали листування Путіна з головою Держдуми.