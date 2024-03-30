Украинские хакеры нанесли удар на миллиарды долларов: более сотни российских сайтов подверглись атаке

Сообщается о том, что атаке подверглись сайты критической инфраструктуры

Украинские хакеры вновь заявили о себе, нанеся огромный ущерб российскому государству. На этот раз сумма ущерба оценивается в миллиарды долларов.

Как сообщает СтратКом в своем telegram-канале, группа "UA25" получила доступ к более чем 100 российским сайтам критически-важной инфраструктуры всего за несколько минут.

Тем самым хакеры смогли получить доступ к десяткам терабайтов засекреченной информации. Отмечается, что стране-агрессору эта атака обойдется в 12 миллиардов долларов.

"На восстановление серверов и информации уйдет большое количество времени и ресурсов", — говорится в сообщении.

В сообщении не указано, какие именно сайты подверглись кибератаке.

Как сообщалось ранее, хакеры из "Кибер Сопротивления" слили в интернет письмо главы Госдумы РФ Владимира Володина диктатору Владимиру Путину. В документе были изложены предложения по политике "дезападизации" и необходимости расправиться с оппозицией после президентских выборов 17 марта.

А 11 марта, украинские кибер-войска совершили самую масштабную за период войны DDoS-атаку на российские сервисы и порталы. Известно, что за этой атакой непосредственно стоят специалисты ГУР.