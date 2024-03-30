Українські хакери завдали удару на мільярди доларів: понад сотні російських сайтів зазнали атаки

Повідомляється про те, що атаку зазнали сайти критичної інфраструктури

Українські хакери знову заявили про себе, завдавши величезних збитків російській державі. Цього разу сума збитків оцінюється у мільярди доларів.

Як повідомляє СтратКом у своєму telegram-каналі, група "UA25" отримала доступ до більш ніж 100 російських сайтів критично важливої інфраструктури всього за кілька хвилин.

Тим самим, хакери змогли отримати доступ до десятків терабайтів засекреченої інформації. Зазначається, що країні-агресорці ця атака коштуватиме 12 мільярдів доларів.

"На відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу та ресурсів", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні не зазначено, які саме сайти зазнали кібератаки.

Як повідомлялося раніше, хакери з "Кібер Опору" злили в інтернет лист глави Держдуми РФ Володимира Володіна диктатору Володимиру Путіну. У документі було викладено пропозиції щодо політики "дезаходизації" та необхідності розправитися з опозицією після президентських виборів 17 березня.

А 11 березня, українські кібервійська здійснили наймасштабнішу за період війни DDoS-атаку на російські сервіси та портали. Відомо, що за цією атакою безпосередньо стоять спеціалісти ГУР.