Українські хакери та фахівці ГУР паралізували роботу російських держпідприємств

Транспортна система росії "лежить" вже третю добу – українські кіберфахівці "відрізали" росіян від платіжних сервісів і не тільки

Кілька днів тому, 11 березня, українські кібер-війська здійснили наймасштабнішу за період війни DDoS-атаку на російські сервіси та портали. Наразі відомо, що за цією атакою безпосередньо стоять фахівці ГУР. Принаймні, нам вдалось знайти підтвердження цієї інформації зі своїх джерел в українській розвідці.

Початок атаки відбувся 11 березня, коли під натиском українських кіберсил "упала" платіжна система "Тройка", якою росіяни користуються для оплати проїзду в наземному транспорті та метрополітені. Зокрема в "Мосметро".

Згодом вдалося покласти сам сайт "Мосметро" — доступ до нього з’явився лише на третю добу. Збій безпосередньо вплинув на функціонування московської підземки, на певний час повністю паралізувавши її роботу. Потяги зупинялися, а пасажирів без пояснень виганяли з вагонів.

Пізніше серйозні збої стались в роботі "Казанського метрополітену" та громадського транспорту в 38 регіонах РФ, де використовується транспортна карта "тройка".

Пасажири в понад 20 регіонах Росії досі не мають можливості придбати онлайн квитки на потяги – сайт "РЖД" з 11 березня і станом на 13 березня не функціонує, зокрема, в Москві, Ульяновській, Астраханській, Челябінській, Тюменській, Волгоградській областях.

Також проблеми виникли в Брянській, Курській та Бєлгородській областях, де наразі відбуваються сутички силовиків та росармії з російськими добровольцями, які нещодавно перетнули державний кордон. Тобто, виїзд з цих міст зараз максимально ускладнений. Місцева влада цю інформацію жодним чином не оприлюднює та не коментує.

Окрім того, недоступні сайти ticket.rzd.ru та travel.rzd.ru. Усе це створює проблеми не лише для пасажирів, але і для російської логістики, адже укласти онлайн угоду з перевезення вантажів залізницею у багатьох регіонах росії зараз неможливо.

Цим наслідки української DDоS-атаки для РФ не обмежуються. Окрім транспортної системи держави-агресора, хакерам вдалося отримати доступ до популярної російської бухгалтерської програми 1С:"Первый бит". Вона використовується як державними підприємствами, так і приватними установами для ведення обліку і формування фінансової звітності. Унаслідок збою сервера в центральному офісі (Москва), робота тисяч підприємств Росії практично паралізована. На додаток вдалося отримати доступ до "специфічних даних". Зокрема і тих, що мають стосунок до оборонної галузі.

Проведення держзакупівель у Росії зараз також максимально ускладнене. Унаслідок атаки на сервіси державних послуг РФ припинена робота сайтів та мобільних додатків "Федеральной налоговой службы". В тому числі порталу "Налог.ру". Частково знищено базу даних відомчої охорони російського Мінфіна (тобто, структури, що гарантує безпеку фінустанов на території країни-агресора).

Портал мера та уряду Москви мos.ru – також недоступний, як і сайт "МВД РФ". Покласти вдалося роботу сайту і додатків mosgortelecom.ru – оператора мобільного зв’язку та інтернет-провайдера держустанов РФ.

Втратили доступ до своїх сайтів також великі нафтопереробні та газовидобувні підприємства Росії: такі як "Газпром", Татнефть" (як то кажуть, не дронами єдиними). Бонусом також дісталося авіаційному заводу в Улан-Уде.

Українським хакерам за підтримки фахівців ГУР, вочевидь, вдалося виявити "слабкі місця" російської фінансової системи. Той факт, що в Росії не здатні усунути збій і відновити роботу ключових сервісів уже протягом трьох діб – говорить про дуже серйозні масштаби "уражень".

"Ми виявили слабке місце. Дякуємо за допомогу нашим "колегам". Тепер подібні "збої" в Росії стануть регулярними", – коментують кіберфахівці, причетні до атаки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хакери з "Кібер Опору" злили в інтернет листа голови Дерджуми РФ Володимира Володіна диктатору Володимиру Путіну. У документі було викладено пропозиції щодо політики "дезахіднизації" та потреби розправитися з опозицією після президентських виборів 17 березня.