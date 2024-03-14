Украинские хакеры и специалисты ГУР парализовали работу российских госпредприятий

Транспортная система россии "лежит" уже третьи сутки – украинские киберспециалисты "отрезали" россиян от платежных сервисов и не только

Несколько дней назад, 11 марта, украинские кибер-войска совершили самую масштабную за период войны DDoS-атаку на российские сервисы и порталы. Известно, что за этой атакой непосредственно стоят специалисты ГУР. По крайней мере нам удалось найти подтверждение этой информации из своих источников в украинской разведке.

Начало атаки произошло 11 марта, когда под давлением украинских киберсил "упала" платежная система "Тройка", которой россияне пользуются для оплаты проезда в наземном транспорте и метрополитене. В частности, в "Мосметро".

Впоследствии удалось положить сам сайт "Мосметро" — доступ к нему появился только на третьи сутки. Сбой напрямую повлиял на функционирование московской подземки, на время полностью парализовав ее работу. Поезда останавливались, а пассажиров без объяснений выгоняли из вагонов.

Позже серьезные сбои произошли в работе "Казанского метрополитена" и общественного транспорта в 38 регионах РФ, где используется транспортная карта "Тройка".

Пассажиры более чем в 20 регионах России до сих пор не имеют возможности приобрести онлайн билеты на поезда – сайт "РЖД" с 11 марта и по состоянию на 13 марта не функционирует, в частности, в Москве, Ульяновской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Волгоградской областях.

Также проблемы возникли в Брянской, Курской и Белгородской областях, где происходят столкновения силовиков и росармии с российскими добровольцами, которые недавно пересекли государственную границу. То есть выезд из этих городов сейчас максимально усложнен. Местные власти эту информацию никак не обнародуют и не комментируют.

Кроме того, недоступны сайты ticket.rzd.ru и travel.rzd.ru. Все это создает проблемы не только для пассажиров, но и для российской логистики, ведь заключить онлайн-соглашение по перевозке грузов по железной дороге во многих регионах России сейчас невозможно.

Этим последствия украинской DDоS-атаки для РФ не ограничиваются. Кроме транспортной системы государства-агрессора, хакерам удалось получить доступ к популярной российской бухгалтерской программе 1С: "Первый бит". Она используется как государственными предприятиями, так и частными учреждениями по ведению учета и формированию финансовой отчетности. В результате сбоя сервера в центральном офисе (Москва), работа тысяч предприятий России практически парализована. Вдобавок удалось получить доступ к "специфическим данным". В том числе и имеющих отношение к оборонной отрасли.

Проведение госзакупок в России сейчас также максимально усложнено. В результате атаки на сервисы государственных услуг РФ прекращена работа сайтов и мобильных приложений "Федеральной налоговой службы". В том числе портала "Налог.ру". Частично уничтожена база данных ведомственной охраны российского Минфина (т.е. структуры, обеспечивающей безопасность финучреждений на территории страны-агрессора).

Портал мэра и правительства Москвы мos.ru – также недоступен, как и сайт МВД РФ. Возложить удалось на работу сайта и приложений mosgortelecom.ru – оператора мобильной связи и интернет-провайдера госучреждений РФ.

Потеряли доступ к своим сайтам также крупные нефтеперерабатывающие и газодобывающие предприятия России: такие как "Газпром", Татнефть" (как говорят, не единственными дронами). Бонусом также досталось авиационному заводу в Улан-Уде.

Украинским хакерам при поддержке специалистов ГУР, очевидно, удалось обнаружить "слабые места" российской финансовой системы. Тот факт, что в России не способны устранить сбой и возобновить работу ключевых сервисов уже в течение трех суток – говорит об очень серьезных масштабах "впечатлений".

"Мы обнаружили слабое место. Спасибо за помощь нашим "коллегам". Теперь подобные "сбои" в России станут регулярными", – комментируют киберспециалисты, причастные к атаке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что хакеры из "Кибер Сопротивления" слили в интернет письмо главы Дерджумы РФ Владимира Володина диктатору Владимиру Путину. В документе были изложены предложения по политике "дезападизации" и необходимости расправиться с оппозицией после президентских выборов 17 марта.