Остальные машины были колесными, а не гусеничными

На параде по случаю 9 мая в России участвовал один 80-летний танк Т-34. Всего по Красной площади прошла 61 единица техники.

При этом в прошлом году на параде впервые не было танков, кроме все того же Т-34. Тогда это связывали с потерями ВС РФ в Украине. Об этом пишет BILD.

В этом году ситуация аналогичная. Прохождение музейной техники началось с танка Т-34. Остальные машины были колесными, а не гусеничными.

Отмечается, что всего на параде была 61 единица бронетехники. В том числе: "Тигр-М", "ВПК-Урал" и КАМаЗ, БТР на платформе "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", ЗРК С-400, стратегический ракетный комплекс "Ярс".

"Сегодня воины-ракетчики своими внезапными и мощными ударами наносят невосполнимый ущерб противнику в зоне СВО", — сказал ведущий церемонии.

После этого в небе пролетели Су-30, МиГ-29 и Су-25.

Танк Т-34 — что о чем известно

Это советский средний танк, который выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942—1947 годов — основной танк РККА и ВС СССР. До первой половины 1944 года, до поступления в армию его модификации Т-34-85. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.

Классификация — средний танк;

Боевая масса, — т26,5—30,9;

Экипаж — чел.4;

Калибр и марка пушки — 76-мм пушка Л-11, 76-мм пушка Ф-34;

Тип пушки — нарезная;

Длина ствола, калибров — 30,5 (Л-11) 41,5 (Ф-34);

Боекомплект пушки — 77 (Л-11), 100 (Ф-34);

Скорость по шоссе — 54 км/ч;

Скорость по пересечённой местности — 36 км/ч.

Ранее эта техника признавалась как один из лучших танков Второй мировой войны, так как при его создании удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануне 9 мая в России в Парке Победы на Поклонной горе сделали выставку "трофейной" западной техники, которую российские оккупанты захватили на фронте.