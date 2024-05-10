Бессилие, позор и пустые угрозы: в западных СМИ оценили "парад" россиян на 9 мая

Россияне пытались запугать мир, демонстрируя на параде свои тактические и стратегические ракетные комплексы.

Российский террористический режим уже второй год подряд проводит достаточно скромный военный парад в честь 9 мая на Красной площади в Москве. До войны террористы проводили парады, чтобы продемонстрировать свою силу и похвастаться вооружением, но в этом году было очень мало техники, а танк был только один – очень старый Т-34 времен Второй мировой войны.

Об этом пишет издание Business Insider. Отмечается, что этот парад был еще позорнее того, который российские оккупанты проводили в Москве в прошлом году.

"Отсутствие современных танков на военном параде в какой-то мере отражает войну России в Украине, о которой "президент" России Владимир Путин говорил во время мероприятия, восхваляя героев "специальной военной операции". Несмотря на то, что России удалось заметно восстановить свою военную мощь до уровня, который она имела в начале вторжения в Украину, она также потеряла тысячи танков и много бронетехники в Украине из-за противотанковых ракет, мин и беспилотников", – сказано в статье.

Россия уже лишилась более 3000 танков с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за последний месяц на поле боя в Донецкой области сгорели десятки танков – как новых Т-72, Т-80 и Т-90, так и древних реликтов сталинской эпохи Т-54, Т-55 и Т-62. Последние становятся на вооружение россиян, поскольку нужно как-то компенсировать потери. В то же время, свой новый "аналоговетный" танк Т-14 россияне уже много лет не могут поставить на вооружение.

Кроме того, Россия напугана украинскими беспилотниками. Во время парада были замечены группы солдат с переносными глушилками и антидроновыми ружьями, которые в теории должны были защищать парад от возможной атаки.

Российские террористы пытались запугать западные страны, вместо танков и бронетехники демонстрируя на параде противокорабельные, тактические и стратегические мобильные ракетные комплексы – "Искандер", "Бал", "Бастион", "Ярс" и другие. Это было ожидаемо, учитывая регулярные угрозы террористов применить ядерное оружие. Но сейчас это выглядело очередными пустыми угрозами террористов – поскольку вряд ли Россия действительно сможет применить свои ядерные ракеты.

Напомним, что сегодня на параде в Москве 98-летнему ветерану не дали воды. Несмотря на то, что мужчина очень просил и чуть не скончался, ему отказались ее принести, чтобы не портить картину. Добавим, что видео с парадами в разных регионах России и в Москве также посмотрел советник министра обороны Украины, который сделал некоторые интересные выводы из увиденного.