Техника оказалась не только старой, но и легко уничтожается ВСУ

Парад, посвященный 79-летию Победы, празднуемый в России 9 мая, оказался более чем скромный. Так, единственным танком в составе колонны техники оказался древний Т-34, собственно, символ победы в 1945-м году.

Но что куда более интересно, почти всю боевую технику, представленную 9 мая в Москве, ВСУ успешно уничтожают с 2022 года. Исключением стали лишь оперативно-тактические и стратегические ракетные комплексы, а также техника, которая в самой РФ представлена лишь опытными экземплярами.

Любопытно, что открывали парад вместе с Т-34 легкая бронетехника в лице колесных бронеавтомобилей "Тигр-М" и "ВПК-Урал". Они уже успешно и неоднократно уничтожались ВСУ.

Так, еще летом 2023 года оккупанты признали, что бронеавтомобили "Тигр" слишком слабы и стали их усиливать броней, что иногда делало технику похожую на авто из "Безумного Макса". Также знаком ВСУ и "ВПК-Урал", в том числе в виде трофея.

Довольно нелепо выглядело заявление диктора в ходе парада о первом показе эвакуационного транспорта "Линза", предназначенного для вывоза раненых. Это при том что ВСУ взяли такую технику в виде трофея в апреле 2023 года.

Также речь шла о некоем улучшенном варианте бронеавтомобиля на базе КАМАЗа, у которого все 4 колеса ведущие. Вероятно, речь идет о модификации броневиков Тайфун-К "Феникс", которые несмотря на свое грозное название имеют массу недостатков. Среди них отсутствие капота, что снижает выживаемость экипажа, слишком большой вес при слабом двигателе, отсутствие амбразур для десанта, который не может стрелять из авто. Также техника плохо "держит" дорогу.

Пожалуй, единственная легкая бронетехника техника, представленная на параде, которая не была замечена и уничтожена в Украине – БТР "Бумеранг", который пока имеется лишь в опытных экземплярах и не принят на вооружение. При этом ее первое появление на публике прошло еще в 2013-м году. А ранее оккупанты заявляли, что "Бумеранг" уже даже якобы воюет. Судя по открытым ТТХ БТР непропорционально тяжелый (22 тонны), что может говорить о хорошей броне, но слабо вооружен – всего 1 пулемет калибра 7,62 мм.

Также по данным российских СМИ в параде участвовал бронеавтомобиль "Ахмат", созданный в РФ всего за месяц, впервые был уничтожен в Украине еще в октябре 2022 года, так как он слишком высок, плохо защищен и слабо вооружен. Но зато создавался специально для "тикток-войск" Рамзана Кадырова.

Даже ракетная техника, представленная на параде, успешно уничтожалась ВСУ, правда не вся. Так, на счету украинской армии уже не один ЗРК С-400 "Триумф", самый современный у РФ, который часто не может защитить даже себя.

В списке уничтоженных ракетных комплексов отсутствуют пока оперативно-тактический "Искандер-М", который имеет дальность до 500 км и не попадает в радиус действия дальнобойного точного оружия. При этом сами ракеты силы ПВО Украины успешно уничтожают в воздухе.

Еще более недоступным для ВСУ ракеты, способные нести ядерные боеголовки "Ярс", которые были приняты на вооружение РФ в 2022-м году.

Также в небе была группа российских самолетов Су-30, МиГ-29 и Су-25, которые также не раз, в том числе самый новый из них Су-30, который сбивали еще в начале вторжения.

В целом, фактически единственным нововведением в очередном параде в Москве стал тот факт, что он проходил под снегопадом. Это случилось впервые в истории.