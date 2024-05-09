Парад у Москві: майже вся техніка горіла в Україні

Техніка виявилася не лише старою, а й легко знищується ЗСУ

Парад, присвячений 79-річчю Перемоги, який святкується в Росії 9 травня, виявився більш ніж скромним. Так, єдиним танком у складі колони техніки виявився древній Т-34, власне, символ перемоги 1945-го року.

Але що куди цікавіше, майже всю бойову техніку, представлену 9 травня у Москві, ЗСУ успішно знищують із 2022 року. Винятком стали лише оперативно-тактичні і стратегічні ракетні комплекси, і навіть техніка, що у самої РФ представлена лише досвідченими екземплярами.

Цікаво, що відкривали парад разом із Т-34 легка бронетехніка в особі колісних бронеавтомобілів "Тигр-М" та "ВПК-Урал". Вони вже успішно та неодноразово знищувалися ЗСУ.

Так, ще влітку 2023 року окупанти визнали, що бронеавтомобілі "Тигр" занадто слабкі і стали їх посилювати бронею, що іноді робило техніку схожу на авто з "Шаленого Макса". Також знайомий ЗСУ та "ВПК-Урал", у тому числі у вигляді трофею.

Досить безглуздо виглядала заява диктора під час параду про перший показ евакуаційного транспорту "Лінза", призначеного для вивезення поранених. Це при тому, що ЗСУ взяли таку техніку у вигляді трофею в квітні 2023 року.

Також йшлося про якийсь покращений варіант бронеавтомобіля на базі КАМАЗу, у якого всі 4 колеса ведучі. Ймовірно, йдеться про модифікацію броньовиків Тайфун-К "Фенікс", які, незважаючи на свою грізну назву, мають масу недоліків. Серед них відсутність капота, що знижує виживання екіпажу, занадто велика вага при слабкому двигуні, відсутність амбразур для десанту, який не може стріляти з авто. Також техніка погано "тримає" дорогу.

Мабуть, єдина легка бронетехніка техніка, представлена на параді, яка не була помічена та знищена в Україні – БТР "Бумеранг", який поки що є лише у досвідчених екземплярах і не прийнятий на озброєння. При цьому її перша поява на публіці пройшла ще 2013 року. А раніше окупанти заявляли, що "Бумеранг" уже навіть нібито воює. Судячи з відкритих ТТХ БТР непропорційно важкий (22 тонни), що може говорити про хорошу броню, але слабко озброєний – лише 1 кулемет калібру 7,62 мм.

Також за даними російських ЗМІ у параді брав участь бронеавтомобіль "Ахмат", створений в РФ всього за місяць, вперше був знищений в Україні ще в жовтні 2022 року, оскільки він занадто високий, погано захищений і слабко озброєний. Зате створювався спеціально для "тикток-військ" Рамзана Кадирова.

Навіть ракетна техніка, представлена на параді, успішно знищувалася ЗСУ, щоправда, не вся. Так, на рахунку української армії вже не один ЗРК С-400 "Тріумф", найсучасніший у РФ, який часто не може захистити навіть себе.

У списку знищених ракетних комплексів відсутні поки що оперативно-тактичний "Іскандер-М", який має дальність до 500 км і не потрапляє в радіус дії далекобійної точної зброї. При цьому самі ракети сили ППО України успішно знищують у повітрі.

Ще більш недоступними для ЗСУ Є ракети, здатні нести ядерні боєголовки "Ярс", прийняті на озброєння РФ у 2022-му році.

Також у небі була група російських літаків Су-30, МіГ-29 та Су-25, які також не раз, у тому числі найновіший із них Су-30, який збивали ще на початку вторгнення.

Загалом фактично єдиним нововведенням у черговому параді в Москві став той факт, що він проходив під снігопадом. Це сталося вперше в історії.