Россия планирует ужесточение атак на фронте: сколько еще времени придется это терпеть

Россияне будут пытаться захватить больше территории

Западная разведка считает, что российские террористы в ближайшее время будут усиливать наземные атаки на фронте и воздушные теракты против украинских городов и инфраструктуры, пытаясь выжать максимум из "окна возможностей", которое существует до прибытия помощи от США в Украину. Террористы хотят захватить максимум возможной территории, прежде чем ВСУ получат вооружение и боеприпасы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники в разведке и правительстве США. В частности, источник сказал изданию, что есть время между объявлением о военной помощи и ее прибытием в Украину.

Именно в это время Россия будет пытаться использовать максимально. Источник подверг резкой критике бездействие западных стран, в том числе США, отметив, что промедления уже стали причиной потерь на фронте. Сейчас главная задача для Украины – максимально удержать линию обороны.

"Западные и украинские чиновники считают, что ближайшая угроза усиления атак РФ связана с планами России осуществить масштабное наступление "в начале лета". В этом контексте они вспоминают продолжение Россией частичной мобилизации… В последние недели Россия бросила огромные ресурсы на украинскую оборону по всему восточному фронту, продвигаясь к трем ключевым точкам: военному узлу Покровска к западу от Авдеевки; стратегических высот города Часов Яр вблизи Бахмута и Курахово на юго-востоке", – резюмирует издание.

По сведениям Генштаба к утру 9 мая, на Бахмутском направлении россияне атаковали позиции ВСУ 26 раз. Всего за сутки произошло 146 боевых столкновений. Больше всего под Авдеевкой.

Враг хочет захватить Времен Яр до того, как украинская армия получит помощь от Запада. Поэтому на это направление россияне перебрасывают дополнительные резервы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как ГУР оценило вероятность падения Временного Яра. Ситуация на этом отрезке зависит от нескольких факторов.