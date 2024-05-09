Потеря этого города на Донбассе представляет угрозу для центра Украины: тревожное заявление

Россия ни на день не прекращает попыток прорвать оборонительные линии на востоке

Россияне стремятся захватить Часов Яр на Донбассе, и если это им удастся, то они будут двигаться дальше. Вражеские войска пойдут на центр Украины.

Часов Яр находится на высоте, поэтому его оккупация расширит зону действия для русской артиллерии, и другие города Донбасса будут еще сильнее обстреливаться. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделают все возможное, чтобы этого не допустить, о чем глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Вадим Филашкин рассказал в интервью Sky News.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

Россияне пойдут на центр Украины, если захватят Часов Яр

Враг ежедневно производит от 1500 до 2500 выстрелов артиллерией и авиаснарядами в регионе. Россияне пытаются прорвать оборонительные линии, чтобы захватить весь Донбасс.

Если оккупационные войска примут контроль над Часовым Яром, то смогут расширить зону наступления. Они чаще будут обстреливать из артиллерии другие города Донецкой области, такие как Константиновка, Краматорск и Славянск.

В случае если под контролем россиян окажется весь Донбасс, то они не остановятся. ВС РФ пойдут в центральную Украину. Но ВСУ сделает все, чтобы этого не допустить.

"Враг будет двигаться вперед. Если, не дай Бог, это произойдет, враг продвинется дальше на центральную территорию Украины… Мы этого не допустим и сделаем все возможное — и невозможное — чтобы сдержать врага здесь, на Донетчине, и восстановить границы до границ 1991 года", ― сказал Филашкин.

Глава Донецкой ОГА рассказал и о потерях среди гражданского населения. С февраля 2022 года около 5000 человек получили ранения, а около 2500 были убиты.

Для справки: Часов Яр — город в Донецкой области, находится на Бахмутском направлении. За этот населенный пункт ведутся очесточенные боевые действия. Россияне стремятся захватить высоту, чтобы взять под огневой контроль соседние районы.

ВСУ отражают массированные атаки врага

По сведениям Генштаба на утро 9 мая, на Бахмутском направлении россияне атаковали позиции ВСУ 26 раз. Всего за сутки произошло 146 боевых столкновений. Больше всего под Авдеевкой.

Враг хочет захватить Часов Яр до того, как украинская армия получит помощь от Запада. Поэтому на это направление россияне перекидывают дополнительные резервы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как ГУР оценило вероятность падения Часового Яра. Ситуация на этом отрезке фронта зависит от нескольких факторов.