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Россия поставила на поток производство "Цирконов": это решение указывает на одну серьезную проблему

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Долгое время авиаснаряд считался секретным оружием РФ
Долгое время авиаснаряд считался секретным оружием РФ. Фото Коллаж "Телеграфа"

На самом деле эта ракета не является неуловимой для ПВО

Россия поставила производство гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" на поток, хотя они еще находятся в стадии военных испытаний. РФ вынуждена пополнять запасы собственных авиаснарядов, потому что северокорейские ракеты оказались неэффективными, поэтому пока Москва отказалась от их применения.

У России есть возможность производить около 10 "Цирконов" в месяц. Об этом пишет "Украинская правда".

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Издание пишет, что по данным Главного управления разведки (ГУР), у РФ есть около 40 ракет "Циркон". Ежемесячно Россия может производить около 10 таких авиаснарядов.

РФ вынужденно поставила производство этой ракеты на поток, потому что результаты и точность "Циркона" до сих пор не определены. Известные данные достаточно противоречивы и значительно отличаются от анонсированных Москвой.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко обратил внимание, что эти гиперзвуковые ракеты делают много ошибок. Они неточные из-за потери сигнала со спутниками при превышении определенной скорости.

"На самом деле "Цирконы" все еще находятся в стадии военных испытаний, поскольку неочевидны результаты их действия. Хотя она является гиперзвуковой, она крылатая, и связь со спутниками появляется лишь тогда, когда она притормаживается к скорости 3-4 Маха (1 Мах ― это примерно 1225 км/ч). А до этого она успевает собрать кучу ошибок, поэтому много вопросов к ее точности", ― объясняет Романенко.

При подлете к цели "Циркон" замедляется. Поэтому ракета может быть ликвидирована противовоздушной обороной (ПВО). К примеру, американским Patriot.

Для справки: "Циркон" — гиперзвуковая крылатая маневренная ракета российского производства. Считается секретным оружием РФ. Маневрирует благодаря воздушно-ракетному двигателю. Во время полета может менять скорость и высоту, обманывая радары. Принята на вооружение ВС РФ в 2023 году.

По данным российских источников, ракета может развивать скорость до 10 тысяч километров в час. Дальность составляет 1000 км. Россияне заявляли, что Циркон невозможно сбить, но это оказалось неправдой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне использовали эту ракету для обстрела Киева 5 раз. До столицы она долетает всего через 6 минут.

Также "Телеграф" писал, чем опасна гиперзвуковая ракета "Циркон" и какие у нее могут быть настоящие характеристики. Над ней работали с 2011 года.

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