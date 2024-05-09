Россия поставила на поток производство "Цирконов": это решение указывает на одну серьезную проблему

На самом деле эта ракета не является неуловимой для ПВО

Россия поставила производство гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" на поток, хотя они еще находятся в стадии военных испытаний. РФ вынуждена пополнять запасы собственных авиаснарядов, потому что северокорейские ракеты оказались неэффективными, поэтому пока Москва отказалась от их применения.

У России есть возможность производить около 10 "Цирконов" в месяц. Об этом пишет "Украинская правда".

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Издание пишет, что по данным Главного управления разведки (ГУР), у РФ есть около 40 ракет "Циркон". Ежемесячно Россия может производить около 10 таких авиаснарядов.

РФ вынужденно поставила производство этой ракеты на поток, потому что результаты и точность "Циркона" до сих пор не определены. Известные данные достаточно противоречивы и значительно отличаются от анонсированных Москвой.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко обратил внимание, что эти гиперзвуковые ракеты делают много ошибок. Они неточные из-за потери сигнала со спутниками при превышении определенной скорости.

"На самом деле "Цирконы" все еще находятся в стадии военных испытаний, поскольку неочевидны результаты их действия. Хотя она является гиперзвуковой, она крылатая, и связь со спутниками появляется лишь тогда, когда она притормаживается к скорости 3-4 Маха (1 Мах ― это примерно 1225 км/ч). А до этого она успевает собрать кучу ошибок, поэтому много вопросов к ее точности", ― объясняет Романенко.

При подлете к цели "Циркон" замедляется. Поэтому ракета может быть ликвидирована противовоздушной обороной (ПВО). К примеру, американским Patriot.

Для справки: "Циркон" — гиперзвуковая крылатая маневренная ракета российского производства. Считается секретным оружием РФ. Маневрирует благодаря воздушно-ракетному двигателю. Во время полета может менять скорость и высоту, обманывая радары. Принята на вооружение ВС РФ в 2023 году.

По данным российских источников, ракета может развивать скорость до 10 тысяч километров в час. Дальность составляет 1000 км. Россияне заявляли, что Циркон невозможно сбить, но это оказалось неправдой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне использовали эту ракету для обстрела Киева 5 раз. До столицы она долетает всего через 6 минут.

Также "Телеграф" писал, чем опасна гиперзвуковая ракета "Циркон" и какие у нее могут быть настоящие характеристики. Над ней работали с 2011 года.