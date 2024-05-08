Могут менять цель после запуска: что известно о ракетах, которыми Россия больше всего бьет по Украине

Только за одну ночь выпустили их почти полсотни

Во время ракетной атаки на Украину в ночь на 8 мая россияне применили ракеты Х-101 и Х-555. Они отличаются своей способностью изменять цель даже после запуска.

"Телеграф" собрал информацию, известную о ракетах Х-101 и Х-555, которыми РФ часто атакует Украину. Заметим, что часть воздушных целей во время последнего обстрела была уничтожена силами ПВО.

Россияне выпустили по Украине 45 ракет Х-101 и Х-555, из которых 33 были сбиты противовоздушной обороной.

Что известно о ракете Х-101

Ракета Х-101 – это стратегическая авиационная дозвуковая крылатая воздушная цель класса "воздух – земля". Россияне взяли ее на вооружение только в 2013 году и "испытали" в Сирии. Особенностью ракеты является непрогнозируемая траектория, позволяющая изменять цель даже после ее запуска.

Ракета Х-101.

Основные характеристики:

Вес – примерно 2 400 кг;

Масса боевой части – до 960 кг;

Длина – 7,4 метра;

Максимальная дальность – от 3 тысяч до 5 500 километров (в зависимости от источника);

Скорость ракеты — до 720 км/ч;

Носители ракет Х-101 — Ту-160 (по 12 ракет в двух внутренних отсеках) и Ту-95 (до 6 ракет).

Следует заметить, что это одна из самых дорогих российских ракет – приблизительная стоимость Х-101 составляет 13 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем стоит ракета "Калибр".

По данным разведки Великобритании, россияне оснастили второй боеголовкой ракету Х-101 (в НАТО ее называют AS-23 KODIAK). Разведчики предполагают, что последняя модификация, вероятно, снизила радиус действия Х-101 наполовину. Однако, по словам британских разведчиков, россиянам не нужна полная дальность этих ракет, чтобы атаковать Украину.

Что известно о ракете Х-555

Ракета Х-555 – это разработка еще советского союза. Воздушная цель представляет собой неядерную версию ракеты Х-55, созданной еще в 1970 – 1980 годах. Ракета X-555 летит на дозвуковой скорости и на предельно малых высотах во избежание столкновения с рельефом местности. Ракета предназначена для поражения стратегически важных наземных стационарных целей с известными координатами.

Ракета Х-555.

В то же время ракета имеет непрогнозируемую траекторию, которая позволяет ей изменять цель даже после запуска, в отличие от вооружения предыдущих поколений.

Характеристики этой ракеты:

Длина – 6,04 метра;

Стартовый вес – 1 500 килограммов;

Масса боевой части – от 200 до 410 килограммов;

Дальность полета – от 2 000 до 2 500 километров;

Скорость – до 830 километров в час;

Носители ракет Х-555 — Ту-160 (по 12 ракет в двух внутренних отсеках) и Ту-95 (до 6 ракет).

Напомним, "Телеграф" рассказывал о последствиях атаки россиян, в том числе и о разрушениях, возникших из-за обстрелов.