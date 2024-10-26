Российская ракета убила семью полицейского в Днепре

Всего в Днепре погибли четыре человека

В Днепре, в результате российского удара по жилому дому, погибли жена и дочь полицейского. Напомним, в ночь на 25 октября россияне ударили по областному центру двумя баллистическими ракетами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Сообщение сделал в своем Telegram.

"В результате российского удара по жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти", — написал Клименко.

Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены. Российская атака по Киеву унесла жизнь 14-летнего ребенка. 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы. В Киевской области в результате ночного удара врага 1 человек от полученных повреждений скончался в больнице, также пострадал ребенок 2011 г.р.

По информации от министра, этой ночью подразделения ГСЧС ликвидировали семь пожаров, вызванных российскими обстрелами.

"Полицейские, спасатели — все работали на местах попаданий, на некоторых объектах еще продолжается разбор завалов. Благодарен каждому за службу", — написал Клименко.

Также он отметил, что игнорировать воздушные тревоги — смертельно опасно. Призвал людей находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне вечером, 25 октября, нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Днепру. Взрывами повреждено одно из городских медицинских учреждений, а также жилую застройку.