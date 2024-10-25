Ночная атака на Киев: из-за падения обломков произошел пожар (фото)

С начала октября это уже 15-я атака дронов на столицу

В ночь на пятницу, 25 октября, россияне атаковали Киев беспилотниками, работала противовоздушная оборона. Из-за падения обломков вражеского дрона произошло возгорание на открытой местности.

Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, это была 15-я воздушная атака на Киев с начала октября. Россияне запускали беспилотники на столицу с территории Курской области и Краснодарского края, они шли двумя большими волнами, воздушную тревогу объявляли дважды и суммарно она длилась примерно 4 часа.

"За это время были обнаружены и различными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежены до полутора десятков дронов врага, которые угрожали столице Украины", — говорится в сообщении.

Падение отломков зафиксировано в Дарницком районе Киева. Из-за этого произошло возгорание деревьев и травы на открытой территории, его быстро ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. Глава Дарницкой РГА в Киеве Николай Калашник сообщил, что возгорание было незначительным. Он опубликовал фото с места.

Как сообщал "Телеграф", 21 октября россияне атаковали Киев, запустив около десятка беспилотников. Все они были обезврежены силами ПВО, однако из-за падения обломков были разрушения.