Нічна атака на Київ: через падіння уламків сталася пожежа (фото)

З початку жовтня це вже 15-та атака дронів на столицю

В ніч на п'ятницю, 25 жовтня, росіяни атакували Київ безпілотниками, працювала протиповітряна оборона. Через падіння уламків ворожого дрона сталося займання на відкритій місцевості.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, це була 15-та повітряна атака на Київ з початку жовтня. Росіяни запускали безпілотники на столицю з території Курської області та Краснодарського краю, вони йшли двома великими хвилями, повітряну тривогу оголошували двічі й сумарно вона тривала приблизно 4 години.

"За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України", — йдеться у повідомленні.

Падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі Києва. Через це сталося займання дерев та трави на відкритій території, його швидко ліквідували. Інформації щодо постраждалих не надходило. Глава Дарницької РДА у Києві Микола Калашник повідомив, що займання було незначним. Він опублікував фото з місця.

Як повідомляв "Телеграф", 21 жовтня росіяни атакували Київ, запустивши близько десятка безпілотників. Всі вони були знешкоджені силами ППО, проте через падіння уламків були руйнування.