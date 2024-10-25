Війна - день 975: РФ тисне на двох напрямках, а Україна працює над "внутрішнім" Планом перемоги

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває вже 975 діб, і росіяни не полишають спроб просунутись на найгарячіших напрямках. Аж так, за даними аналітиків, певний успіх ворожі війська мають у Селидове та починають атакувати у Вовчанську. Не менш складна ситуація у Часовому Ярі, який окупанти стирають з лиця землі. У цей же час Володимир Путін під час виступу за підсумками БРІКСу фактично підтвердив залучення військ КНДР до війни проти України. Під час цієї ж промови володар Кремля висловився і про мир, до якого нібито прагнуть всі країни, включно з РФ. А в Україні Володимир Зеленський підтвердив роботу над внутрішнім Планом перемоги.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 25 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 До десяти безпілотників перебуває у повітрі над Україною. Кілька з них летять курсом на Київ.

00:00 За минулу добу, за даними Генштабу ЗСУ, найгарячішим був Покровський напрямок, де відбулось 43 ворожі атаки. Зокрема росіяни були активними у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Наші захисники відбили 36 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Також на Курахівському напрямку апетити ворога не згасають, адже армія РФ здійснила 26 спроб прорвати оборону поблизу населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще вісім – досі продовжуються.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 22 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 972: росіяни прориваються до Часового Яру, а в Україні ліквідують МСЕК

Про те, що відбувалося 22 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 973: війська КНДР йдуть на фронт, а росіяни прориваються у Селидове

З ситуацією в Україні за 23 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 974: росіяни прориваються на Куп’янському напрямі та могли увійти до Селидового