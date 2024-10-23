Війна — день 973: війська КНДР йдуть на фронт, а росіяни прориваються під Часовим Яром

Оперативно про головне за добу

Російський наступ на сході України продовжується, а ворог фокусує зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Крім того, росіяни з усіх сил пробити оборону ЗСУ біля Часового Яру, де напередодні їм вдалося суттєво просунутися трасою на південь від міста. Втім, на цьому їхні успіхи у цьому районі закінчились. Водночас у світі зростає напруга через приєднання військ КНДР до війни проти України, оскільки перші кілька тисяч із них незабаром можуть бути задіяні у боях під Суджею.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 23 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 В українському повітряному просторі помічено понад 20 дронів, повідомляють моніторингові групи.

00:00 Не менш як два стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися з аеродрому "Оленья". Чи виліт бойовим, поки не зрозуміло

З ситуацією в Україні за 20 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 970: росіяни наближаються до Курахового та влаштовують масштабні обстріли

Про новини та події 21 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 971: росіяни атакували Запоріжжя та прорвали оборону біля Часового Яру

Про те, що відбувалося 22 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 972: росіяни прориваються до Часового Яру, а в Україні ліквідують МСЕК