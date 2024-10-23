Росіяни зайшли у Селидове? Що відомо про ситуацію на найгарячішому напрямку (карта)

Ситуація на околицях Селидового загострилася

Одна з найгарячіших точок на фронті зараз розташована біля населеного пункту Селидове на Донеччині. Російські військові вже тривалий час намагаються захопити це місто, кидаючи у бій значні сили.

Військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив про те, що російській армії, ймовірно, вдалося проникнути до міста. Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Протягом останніх тижнів місто успішно захищала 15-та бригада Національної гвардії України "Кара-Даг". За словами Рьопке, російські військові обходили Селидове з півночі та півдня, а також пробивалися через вугільну шахту на центральній ділянці фронту. У понеділок армія РФ захопила шахту і, можливо, увійшла до житлових районів міста.

Фото twitter.com/JulianRoepcke

"Продовжується просування російської армії до східної частини Селидового. "Кара-Даг" завдає значних втрат, але російські військові продовжують рух до центральної частини міста, паралельно виконуючи обхідний маневр для оточення", — зазначив аналітик Bild.

Рьопке також оприлюднив кадри з російськими прапорами над багатоповерховими будинками у центрі Селидового. За його словами, це може бути або піар-акція з використанням безпілотників чи проросійськи налаштованих місцевих жителів, або свідчення присутності російських військових у місті.

Фото twitter.com/JulianRoepcke

Telegram-канал DeepState повідомляє про загострення ситуації та публікує відео відбиття штурму на околицях міста. Бійці 15-ї бригади "Кара-Даг" продовжують стримувати наступ. Російська армія здійснює спроби просування одразу з трьох напрямків — з півночі, півдня та сходу міста.

Інші гарячі точки на фронті

На інших важливих напрямках фронту ситуація також залишається напруженою. У Торецьку українські військові блокують просування армії РФ зі східної частини міста. Згідно з повідомленням речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, ситуація там відносно стабілізувалася.

Біля Часового Яру ситуація також складна, проте інформація видання Bild про прорив російських військ через канал не підтвердилася. На Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках кількість штурмових дій російської армії дещо зменшилася, що може бути пов'язано з тактичною паузою для поповнення особового складу та боєприпасів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий пояснив, для чого РФ насправді Селидове. Місто є стратегічним пунктом для подальшого просування РФ у напрямку Покровська.