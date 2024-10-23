Россияне вошли в Селидово? Что известно о ситуации на самом горячем направлении (карта)

Ситуация в окрестностях Селидового обострилась

Одна из самых горячих точек на фронте сейчас расположена возле населенного пункта Селидово Донецкой области. Российские военные уже долго пытаются захватить этот город, бросая в бой значительные силы.

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил о том, что российской армии, вероятно, удалось проникнуть в город. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

В последние недели город успешно защищала 15-я бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг". По словам Репке, российские военные обходили Селидово с севера и юга, а также пробивались через угольную шахту на центральном участке фронта. В понедельник армия РФ захватила шахту и, возможно, вошла в жилые районы города.

Фото twitter.com/JulianRoepcke

"Продолжается продвижение российской армии к восточной части Селидового. "Кара-Даг" наносит значительный урон, но российские военные продолжают движение к центральной части города, параллельно выполняя обходной маневр для окружения", — отметил аналитик Bild.

Репке также обнародовал кадры с российскими флагами над многоэтажными домами в центре Селидового. По его словам, это может быть либо пиар-акция с использованием беспилотников или пророссийски настроенных местных жителей, либо свидетельство присутствия российских военных в городе.

Фото twitter.com/JulianRoepcke

Telegram-канал DeepState сообщает об обострении ситуации и публикует видео отражения штурма на окраинах города. Бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" продолжают сдерживать наступление. Российская армия предпринимает попытки продвижения сразу по трем направлениям — с севера, юга и востока города.

Другие горячие точки на фронте

На других важных направлениях фронта ситуация также остается напряженной. В Торецке украинские военные блокируют продвижение армии РФ с восточной части города. Согласно сообщению пресс-секретаря ОТУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, ситуация там относительно стабилизировалась.

У Часового Яра ситуация также сложная, однако информация издания Bild о прорыве российских войск через канал не подтвердилась. На Краматорском, Торецком и Северском направлениях количество штурмовых действий российской армии несколько уменьшилось, что может быть связано с тактической паузой для пополнения личного состава и боеприпасов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный объяснил, для чего РФ на самом деле Селидово. Город является стратегическим пунктом для дальнейшего продвижения РФ в направлении Покровска.