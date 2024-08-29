Россияне зашли в Селидово? Что сейчас происходит на Покровском направлении (карта)

Ситуация на Покровском направлении остается тяжелой, продолжаются бои

Россияне продвигаются на Покровском направлении и уже находятся на подступах к Селидово в Донецкой области. Оборона на этом участке фронта дезорганизована и даже сами оккупанты не могут поверить в свой успех.

О ситуации на фронте высказался блогер и волонтер Сергей Стерненко. Он отметил, что высшее командование продолжает докладывать о "контролируемой ситуации", но это не так.

Оккупанты в сети сообщают, что ждут подвоха от украинских военных в Селидово, которые практически не сопротивляются.

"Ощущение, что украинцы без боя сдают город. Очень подозрительно. Есть вероятность, что что-то задумали", — говорят боевики 105 полка террористической "ДНР".

Сергей Стерненко отметил основные проблемы ВСУ на Покровском направлении из-за которых Россия продвигается вперед.

плохое взаимодействие между бригадами и смежными подразделениями.

дефицит людей и непропорциональное распределение их по оборонным позициям.

наш РЭБ давит наши дроны лучше, чем РЭБ враждебный.

неорганизованность ротаций бригад. Одна может выйти еще до того, как зашла другая. Этим пользуется враг и бьет именно туда.

командование ОТУ фактически не управляет войсками, не наладило взаимодействие и не владеет информацией о реальных наших позициях. Часто бывают случаи отправки подразделений на позиции, которые находятся уже в тылу россиян, потому что ОТУ считает, что они за нами.

ложь, ложь и еще раз ложь.

В то же время мэр Геническая Станислав Бунятов с позывным "Осман", который служит добровольцем в 24 ОШБ "Айдар", поспешил ответить блогеру. Он попросил не делать поспешных выводов и уж тем более не использовать провокационные сообщения россиян.

"Во-первых, считаю, что добавлять в анализы боевой эффективности нашей армии откровенные провокационные посты русских военкоров, не проанализировав реальную обстановку – ошибка. Во-вторых, никакого легкого и беспрепятственного продвижения подарков в этом направлении нет", — сообщил Бунятов.

По его словам, армия РФ сейчас штурмует Селидово с трех сторон группами по 100 и больше человек, подтягивает новые резервы. Враг сейчас находится на крайних улицах города и, несмотря на превосходящие силы противника, ВСУ не убегают и дают серьезный отпор. При этом он не стал отрицать того факта, что проблемы с обороной на Покровском направлении все же есть.

"Конечно названые проблемы с обороной есть, я сам о них говорил, но делать поспешные заявления о "почти сдаче" населенного пункта, в момент когда эта информация не соответствует действительности, не стоит. Ребята прикладывают максимум усилий, чтобы предотвратить это, теми силами, которые имеются в настоящее время", — подчеркнул Станислав Бунятов.

Его слова подтверждает и карта аналитического портала Deepstate. На ней видно, что бои идут в пригороде Селидово — территория не отмечена как захваченная врагом. При этом флаг РФ был замечен на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово.

"Бои продолжаются уже на окраинах города. Ситуация трудная и не контролируемая", — пишут аналитики.

О сдаче города говорит и заместитель главы оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, Новогродовку сдали фактически без боя, а Селидово уже наполовину под россиянами.

Так она прокомментировала пост Главкома ВСУ Александра Сырского о боях на Покровском направлении. Генерал сообщил, что бои в Новогродовке продолжаются, а также есть столкновения вдоль границы Каменного и Красного яров, на восточной окраине Гродовки и в районе восточного пригорода Михайловки.

"Бои в Новогродовке? Ее сдали фактически без боя, тридцать россиян захватили когда-то двадцатитысячный город, пройдя пустые фортификации. Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами. Новогродовка еще пару недель назад гражданский город без какой-либо подготовки к обороне. Ибо большинство подразделений с направления сняли! Зачем эта ложь?", – прокомментировала Безуглая.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что бои в Курскую область и на Покровском направлении связаны. Михаил Подоляк объяснил, что объединяет эти ситуации на фронте.