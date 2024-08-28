Россия продвинулась на Донбассе? Что известно о захвате новых населенных пунктов (карта)

Западный аналитик заявил, что россиянам якобы удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов

Российские солдаты могли зайти в Константиновку в Покровском районе Донецкой области (не путать с Константиновкой в Краматорском районе — ред.). Перед этим Силы обороны Украины "внезапно" отошли со своих позиций.

Об этом сообщил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Информация требует подтверждения или опровержения от официальных источников, например, Генштаба ВСУ.

Журналист опубликовал спутниковый снимок и фото с дрона, на которых видны разрушенные дома в населенном пункте. Также он опубликовал карту, на которой отметил продвижение российской армии — вся Константиновка под контролем ВС России.

Несколькими часами ранее Юлиан Репке сообщил, что армия РФ якобы зашла в Селидово в Донецкой области.

"Происходящее восточнее Покровска выглядит как масштабный отвод остальных украинских сил… Россияне уже в Селидово и достигли центра города с 23 000 жителей. Российская скорость продвижения и жалобы украинской стороны указывают на отсутствие существенной обороны в этом районе", — написал журналист, также опубликовав карту.

По состоянию на 16:00 эту информацию никак не прокомментировали в Генштабе ВСУ или другие официальные лица. На карте аналитического портала Deepstate Константиновка в Покровском районе лишь частично красного цвета, то есть оккупирована. Часть территорий населенного пункта с неизвестным статусом. Селидово не оккупировано и вовсе, согласно карте Deepstate.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что россияне пытаются окружить Угледар. В целом оккупанты пытаются укреплять свои позиции на Донецком направлении.