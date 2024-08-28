Россияне пытаются взять в кольцо важный город: что происходит на фронте (карта)

Захватчики активизировались на двух участках

Идет 917-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, враг продолжает продвигаться в Донецкой области. Он пытается с флангов атаковать Угледар.

Об этом пишут аналитики DeepState. Они отмечают, что в последние дни россияне активизировались на двух участках – западнее Павловки и возле Водяного.

"Цель данной акции понятна — обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз", — сказано в сообщении.

По данным DeepState, враг не достиг своей цели, однако имеет частичный успех. Линия боевого соприкосновения уточняется.

Аналитики добавили, что село Константиновка Покровского района Донецкой области полностью не перешло под контроль оккупантов. Бои еще продолжаются, в селе есть украинские десантники, хотя враг давит очень сильно. Однако долго удерживать село, учитывая темпы продвижения россиян будет нереально, сказано в сообщении.

Стоит отметить, что россияне уже не впервые пытаются захватить Угледар. Город расположен на господствующей высоте и оккупантам он нужен, чтобы получить возможность дальнейшего продвижения.

Напомним, ранее враг захватил село Птичье на Покровском направлении. Кроме того, россияне продвинулись еще около нескольких населенных пунктов.