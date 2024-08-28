Премьер-министр Британии Кир Стармер не хочет провоцировать запугавший сам себя конфликт с Белым домом

Великобритания не против того, чтобы Украина избивала ракетами Storm Shadow по объектам в России. Однако Британия не будет озвучивать свою поддержку публично, поскольку не хочет спровоцировать конфликт с США, несмотря на то, что летом непублично попыталась подтолкнуть правительство США к снятию всех ограничений на атаки по РФ.

Об этом пишет издание The Telegraph. Отмечается, что Лондон поддерживает желание Украины уничтожать российские военные объекты, однако мешает слишком осторожная позиция Белого дома, который постоянно выражает свое "беспокойство".

"Владимир Зеленский неоднократно просил разрешить использовать оружие, которое может избегать вражеских радаров и поражать точные цели на расстоянии до 190 миль, для нанесения ударов в глубине России. Несмотря на неразбериху с позицией правительства, Даунинг-стрит это поддерживает. Однако ракеты, как правило, используются вместе с засекреченными американскими системами, что требует разрешения Вашингтона. Великобритания не обращалась в США с официальным запросом по использованию Украиной ракет на территории России. Понятно, что беспокойство США по поводу этого шага было четко выражено", – объясняет издание.

Отмечается, что администрация президента США Джозефа Байдена, сказал источник в Белом доме, якобы очень озабочена тем, что ракеты могут быть использованы без разрешения США. Это втянет Соединенные Штаты в конфликт с российским режимом. Премьер-министр Британии Кир Стармер не хочет провоцировать конфликт с Белым домом, запугавшим самого себя, и пытается применить к вопросу "консультативный подход".

"Соединенные Штаты в частных разговорах сетуют на подход Британии к предоставлению военного оборудования Украине с позиции авангарда. В начале этого года Грант Шаппс, будучи тогдашним министром обороны, как известно, настаивал на том, чтобы Киев нанес удар по российским военным кораблям в Крыму, в то время как Америка была более осторожной. Источники сообщали, что решение Великобритании стать первой западной страной, которая поставила Украине основные боевые танки, а также стремление страны поставить истребители F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку чиновники считали, что Лондон пытается подтолкнуть их к подобным решениям", – пишет издание.

США, кстати, отомстили Лондону, отказавшись из-за этого поддержать кандидатуру бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО. Издание отмечает, что Вашингтон находится в плену страхов по поводу эскалации – мол, им "придется собирать обломки", а маленькая Британия якобы не способна воевать с Россией.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин стремится погрузить Украину во тьму и будет наносить удары по энергосистеме до тех пор, пока в стране не наступит сплошной блекаут. Союзникам Украины необходимо увеличить помощь и позволить наконец Украине избивать вглубь РФ.

Российский массовый обстрел, произошедший днем 26 августа, не остался без внимания на Западе. В США допустили, что атаки повторятся, а в ЕС призвали снять ограничения на удары по объектам в российских тылах.

Как сообщал "Телеграф", главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизнь и сократит разрушение.