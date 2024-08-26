Путин не уймется, пока...: что остановит массовые обстрелы РФ — Welt

В Европе готовятся к новому масштабному движению беженцев из Украины

Российский диктатор Владимир Путин стремится погрузить Украину во тьму и будет наносить удары по энергосистеме до тех пор, пока в стране не наступит сплошной блекаут. Так считает журналист и главный военный репортер издания "Welt" Ибрагим Набер.

Свое мнение высказал в статье для вышеупомянутого немецкого издания. Набер убежден, что Путин не остановится, а союзникам Украины необходимо увеличить помощь и позволить Украине наконец бить вглубь РФ.

"Россия делает ставку на истощение. Атаки уничтожают средства к существованию мирного населения в Украине. Если так будет продолжаться, миллионы людей столкнутся с суровой зимой с массовыми отключениями электроэнергии. В немецких кругах безопасности говорят, что они уже готовятся к этому сценарию", — пишет Набер. .

Он отмечает, что в тех же кругах готовятся к новому масштабному движению беженцев из Украины в Европу. По мнению военного репортера, в интересах Германии в частности, прекратить российский энергетический террор.

"Реальность такова, что Украина не слишком может противостоять массовой волне российских атак, во время которых россияне используют комбинацию беспилотников и чрезвычайно быстрых ракет, таких как "Кинжал". Причина также в том, что западные союзники поставили слишком мало систем противовоздушной обороны, чтобы обеспечить любую комплексную защиту страны", — пишет журналист.

"В ближайшие месяцы, несмотря на ожидаемые поставки с Запада, Украине и в дальнейшем будет не хватать зенитных систем и боеприпасов для защиты от атак Путина".

Потому, по словам Набера, Украина вынуждена сама идти в наступление.

"Партнеры должны дать Киеву разрешение атаковать военные объекты в России с помощью оружия дальнего действия с Запада. Аэродромы, где дислоцируются российские истребители. Склады, где хранятся ракеты. Пока украинская армия атаковала их только беспилотниками собственного производства", — отмечает журналист.

Напомним, в настоящее время действуют ограничения по применению на территории России крылатых ракет Storm Shadow, доставленных из Великобритании, или баллистических ракет Atacms из США.

"Украинские власти давно призывают положить этому конец. И сегодня (после масштабной атаки РФ — прим. ред.) они имеют лучшие аргументы на своей стороне", — подытожил Ибрагим Набер.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ВСУ продвинулись в Курской области. Взяли под контроль еще два населенных пункта.