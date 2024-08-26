Путін не вгамується, доки...: що зупинить масові обстріли РФ - Welt

В Європі готуються до нового масштабного руху біженців з України

Російський диктатор Володимир Путін прагне занурити Україну у пітьму і буде завдавати ударів по енергосистемі доти, доки в країні не настане суцільний блекаут. Так вважає журналіст і головний воєнний репортер видання "Welt" Ібрагім Набер.

Свою думку висловив у статті для вищезгаданого німецького видання. Набер переконаний, що путін не зупиниться, а союзникам Україні необхідно збільшити допомогу та дозволити нарешті Україні бити вглиб РФ.

"Росія робить ставку на виснаження. Атаки знищують засоби до існування мирного населення в Україні. Якщо так триватиме, мільйони людей зіткнуться з суворою зимою з масовими відключеннями електроенергії. У німецьких колах безпеки кажуть, що вони вже готуються до цього сценарію", — пише Набер.

Він зазначає, що у тих самих колах готуються до нового масштабного руху біженців з України до Європи. На думку воєнного репортера, в інтересах Німеччини зокрема, припинити російський енергетичний терор.

"Реальність така, що Україна не надто може протистояти масовій хвилі російських атак, під час яких росіяни використовують комбінацію безпілотників і надзвичайно швидких ракет, таких як "Кинджал". Причина також у тому, що західні союзники поставили занадто мало систем протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-який комплексний захист країни", — пише журналіст.

"У найближчі місяці, попри очікувані поставки із Заходу, Україні й надалі бракуватиме зенітних систем і боєприпасів для захисту від атак Путіна".

Тому, за словами Набера, Україна змушена сама йти у наступ.

"Партнери повинні дати Києву дозвіл атакувати військові об’єкти в Росії за допомогою зброї далекої дії із Заходу. Аеродроми, де дислокуються російські винищувачі. Склади, де зберігаються ракети. Поки що українська армія атакувала їх лише безпілотниками власного виробництва", — зауважує журналіст.

Нагадаємо, нині діють обмеження щодо застосування на території Росії крилатих ракет Storm Shadow, доставлених з Великої Британії, або балістичних ракет Atacms із США.

"Українська влада давно закликає покласти цьому край. І сьогодні (після масштабної атаки РФ — прим. ред.) вона має найкращі аргументи на своєму боці", — підсумував Ібрагім Набер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ЗСУ просунулися в Курській області. Взяли під контроль іще два населених пункти.