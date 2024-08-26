Україна вже готується до оборони Покровська: що відбувається на цьому напрямку (мапа)

Ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш напруженою

Президент Володимир Зеленський провів Ставку з головнокомандувачем Сирським, за підсумками якої заявив про те, що Україна додатково посилить Покровський напрямок. Ситуація на сході залишається дуже напруженою.

Про це Зеленський повідомив у своєму "Telegram". Зазначив, що рішення було ухвалено після доповіді Сирського.

"Не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", — написав президент.

Покровськ та Покровський напрямок — що відомо

Очільник держави Володимир Зеленський вперше мовив про оборону Покровська. Раніше у його звітах мова йшла про Покровський напрямок.

Згідно з останніми даними з фронту, російські окупанти продовжують просуватися в сторону Покровська, чи повністю ігноруючи перебування ЗСУ у Курській області РФ. Видання "Forbes" у неділю, 25 серпня, повідомило про те, що окупанти продовжують просуватись в районі Покровська. Так, у п'ятницю їхня піхота зайшла у Новогродівку і навіть підбила з гранатомета український танк.

У зведенні за 26 серпня, в Генштабі повідомили про те, що ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш напруженою.

"В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі", — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними українських аналітиків Deep State, росіяни просунулися на Покровському та Торецькому напрямках. Особливо серйозне просування під Карлівкою, де ЗСУ створили великий укріпрайон, спираючись на Карлівське водосховище.

Військовий на позивний "Мучной" у своєму пабліку повідомив про те, що ворог активно проводить наступальні дії в напрямку Гродівки.

"Противник зміг підійти з південного боку та забрав під контроль три суміжні лісосмуги! Також бачу просування поросят до терикону шахти Котляревського, під@ри підбили FPV дронами наш танчик, зараз там все горить!" — повідомив військовий.

Пізніше він написав про те, що у Новогродівці східна та центральна частина нині знаходиться під контролем росіян.

"Ворог занадто швидко малює собі "пАбєду" повідомляючи, що ми вийшли з міста, ми поки тут і будемо вас далі знищувати! Також тривають бої біля терикону Котляревського, під@рки ще не закріпилися на ньому, працюють наші ударні дрони. Калинове у сірій зоні, ніхто його поки не захопив і під контроль ворога повністю воно не перейшло, там ще тривають заходи з утилізації гі@на!" — написав Мучной. Інформація потребує підтвердження.

Примусова евакуація

Нагадаємо, у кількох районах Донецької області нині триває примусова евакуація населення.

Так, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації регіональна комісія з ТЕБ і НС вирішила почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:

Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне;

Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Станом на понеділок, 26 серпня, у Мирнограді, що знаходиться перед Покровськом залишається 129 дітей та 8337 дорослих. В.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк зазначив, що з батьками дітей, які все ще залишаються в місті, проводиться робота щодо їх скорішої евакуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Третій Штурмовій розповіли за яких умов ЗСУ можуть відійти від Покровська. Про можливий сценарій розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.