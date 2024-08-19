Покровськ у великій небезпеці: що відбувається в місті (карта)

Росіяни регулярно обстрілюють місто

З міста Покровськ Донецької області щодня виїжджає 500-600 людей. Росіяни вже знаходяться приблизно за 10 кілометрів від його околиць.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його словами, цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

"У нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", — наголосив Добряк.

Голова МВА зазначив, що приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська власним транспортом. Зокрема, у неділю, 18 серпня, виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом.

"А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали", — підкреслив Добряк.

Він прогнозує, що у жителів Покровська є ще тиждень-два на евакуацію. Добряк закликав людей виїжджати, поки це ще можливо зробити у спокійному режимі.

"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку", — наголосив він.

Варто зазначити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку тривають важкі бої. Також, за його словами, Сили оборони роблять все необхідне для захисту Торецька.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи на Курщині та важливе рішення по Покровському напрямку.