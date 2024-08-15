Ворог підійшов ще ближче до Покровська: місцева влада виступила з тривожним зверненням (карта)

Росіяни регулярно обстрілюють місто

Російські війська вже знаходяться майже за 10 кілометрів від околиць Покровська Донецької області. Мешканців громади закликали евакуюватись.

Про це повідомив голова покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його словами, ворог цинічно обстрілює критичну інфраструктуру та житлову забудову міста, в результаті чого гинуть люди.

"Не зволікайте, евакуюйтеся, особливо сім'ї з дітьми, особливо люди похилого віку. Записуйтесь на евакуацію. Також, якщо у вас є родини, або є куди виїхати, будь ласка, виїжджайте завчасно, збирайте речі", — сказав Добряк.

Голова МВА наголосив, що ситуація в місті тільки погіршується і краще не стане. Водночас Добряк зазначив, що влада та працівники критичної інфраструктури залишаються в місті.

Всіх, хто хоче евакуюватися з Покровська, закликали звертатися за наступнимми телефонами:

контактний центр Покровської МВА: 0800300101;

волонтери БФ "Схід SOS": евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами із розселенням, з домашніми улюбленцями: 0800332614 з понеділка по суботу з 08.00 до 18.00;

волонтери ГО "Проліска" для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи на Курщині та важливе рішення по Покровському напрямку.